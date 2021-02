Holandsko chce trestať internetové platformy s detskou pornografiou

Brusel 16. februára (TASR) - Hostiteľské spoločnosti, ktoré na internetových platformách do 24 hodín od momentu nahlásenia neodstránia pornografický materiál týkajúci sa detí, budú v Holandsku potrestané finančnou pokutou do výšky štyroch percent ich ročného obratu.



Uviedol to v utorok spravodajský server DutchNews.nl s odkazom na návrh novej legislatívy z dielne ministra spravodlivosti Ferda Grapperhausa.



Nová právna norma, ktorá už bola predložená na konzultácie, predpokladá aj zriadenie samostatného regulačného orgánu na monitorovanie úsilia, ktoré internetové platformy vyvíjajú v boji proti detskej pornografii.



Odborníci z Technickej univerzity v Delfte vlani zistili, že 84 percent z nahlásenej detskej pornografie sa podarí odstrániť z on-line priestoru do 24 hodín, pričom za väčšinu hostiteľských stránok s detskou pornografiou zodpovedajú iba štyri spoločnosti.



Podľa analýz holandského Expertného centra pre pohlavné zneužívanie detí on-line (EOKM) sa počet nahlásených správ o detskej pornografii na internete za päť rokov v krajine zvýšil viac ako desaťnásobne: z 28.960 prípadov v roku 2014 na 308.430 v roku 2019, pričom zo všetkých prípadov spred dvoch rokov sa až 76,6 percenta týkalo materiálov o sexuálnom zneužívaní detí.



"Internetové spoločnosti majú spoločenskú zodpovednosť za ochranu detí pred zneužívaním na internete a preto chcem v čistení internetu naďalej pokračovať," uviedol minister Grapperhaus podľa servera DutchNews.nl.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)