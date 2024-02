Holandsko dá na iniciatívu dodávok munície pre Ukrajinu 100 mil. eur

Paríž 27. februára (TASR) – Českú iniciatívu na nákup munície pre Ukrajinu od krajín mimo EÚ podporilo viacero európskych štátov vrátane Francúzska. Holandský premiér Mark Rutte oznámil, že jeho krajina poskytne na tento účel 100 miliónov eur. TASR informácie prevzala od agentúr AP a Reuters.



"Dúfam, že ďalšie krajiny budú nasledovať," povedal Rutte v pondelok večer po skončení konferencie o podpore Ukrajiny, ktorú v Paríži zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Rutte, favorizovaný kandidát na budúceho generálneho tajomníka NATO, dodal, že štáty, ktoré muníciu poskytnú, požiadali, aby ich nemenovali.



Český premiér Petr Fiala po skončení summitu uviedol, že do iniciatívy sa po návrhu Prahy, ako rýchlo zaistiť muníciu pre Ukrajinu z tretích krajín, chce zapojiť asi 15 štátov. Akcia by sa podľa neho mala uskutočniť v najbližších týždňoch až mesiacoch, informovala spravodajkyňa TASR.



Poľský prezident Andrzej Duda vyjadril nádej, že "v najbližšej budúcnosti budeme môcť spoločne pripraviť veľké dodávky munície pre Ukrajinu". Označil to za aktuálne najdôležitejšiu záležitosť. "Je to niečo, čo Ukrajina naozaj potrebuje," uviedol.



Najbúrlivejšia diskusia sa podľa Dudu týkala toho, či majú európske krajiny vyslať vojakov na Ukrajinu. "V tejto otázke nebola zhoda. Názory sa v tomto líšia, no žiadne takéto rozhodnutia neexistujú," doplnil.



Portugalský premiér António Costa informoval, že predstavitelia krajín prítomných na parížskom stretnutí požiadali svojich ministrov obrany, aby do desiatich dní vypracovali plány dodania ďalšej munície pre Ukrajinu.