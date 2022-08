Dlhý covid trápi v Holandsku 90 percent bývalých pacientov nemocníc

Brusel/Amsterdam 25. augusta (TASR) - Takzvaný dlhý covid trápi takmer každého, kto bol hospitalizovaný s ochorením na koronavírus. Uviedol to vo štvrtok holandský internetový denník NL Times s odkazom na lekársky výskum v regióne Rijnmond v mestskej aglomerácii Rotterdamu.



Podľa výskumu malo 92 percent pacientov symptómy dlhého covidu aj rok po hospitalizácii. Najčastejšími príznakmi sú neustupujúca bolesť, dýchavičnosť pri námahe, únava a problémy s pamäťou a koncentráciou.



"Prakticky u nich (pacientov) nenastalo žiadne zlepšenie. Sú to pretrvávajúce problémy, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu života a zjavne nereagujú dobre na súčasnú liečbu," povedala pľúcna špecialistka z Erazmovej univerzity v Rotterdame Merel Hellemonsová a vedúca výskumu pre televíziu NOS. Podľa nej rehabilitácia síce pomáha na fyzickej úrovni, ale ďalšie ťažkosti bránia ľuďom viesť normálny život.



Výsledky štúdie na vzorke 650 ľudí prešli odborným posudzovaním a boli publikované v dvoch vedeckých časopisoch – European Respiratory Journal Open Research a The Lancet Regional Health Europe. V porovnaní s inými štúdiami výsledky z Rijnmondu ukázali jasný rozdiel medzi hospitalizovanými a pacientmi, ktorí sa zotavili doma.



Výskum na vzorke 13.000 ľudí zo severu Holandska ukázal, že symptómy dlhého covidu mal päť mesiacov po vyliečení každý ôsmy chorý. V júni Inštitút pre verejné zdravie (RIVM) oznámil, že polovica pacientov mala symptómy tri mesiace po nákaze.



Rijnmondská štúdia však zistila oveľa vyššie percentá dlhého covidu medzi hospitalizovanými. Tri mesiace po návrate domov malo 97 percent z nich aspoň jeden zo sledovaných zdravotných problémov. Po šiestich mesiacoch to bolo 95,5 percenta a po jednom roku 92 percent.



Vedci nezistili rozdiel medzi pacientmi z jednotky intenzívnej starostlivosti a z bežných oddelení. Nenašli ani konkrétne vysvetlenie, prečo má postcovidové problémy tak veľa hospitalizovaných a preto odporúčajú ďalší výskum v tejto oblasti.