Holandsko do EK posiela svojho šéfa diplomacie Wopkeho Hoekstru

Brusel/Amsterdam 25. augusta (TASR) - Novým eurokomisárom za Holandsko by sa mal stať terajší minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra. Holandská vláda ho oficiálne nominuje v piatok. V exekutíve EÚ by mal nahradiť doterajšieho výkonného podpredsedu Európskej komisie (EK) Fransa Timmermansa. Na piatkovú správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Timmermans, ktorý mal v Bruseli na starosti Európsku zelenú dohodu a európsku klimatickú politiku, sa rozhodol pre návrat do domácej politiky a bude volebným lídrom aliancie Strany práce (PvdA) a Zelenej ľavice (GroenLinks) v novembrových parlamentných voľbách.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová výkonom Európskej zelenej dohody poverila slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Nový holandský eurokomisár by mal pokračovať s únijnou politikou v oblasti klímy.



Hoekstra (47) už skôr naznačil, že po novembrových voľbách z parlamentu odíde. Ako diplomat je pre vládu vhodným kandidátom na post v eurokomisii, ktorý by mal zastávať dovtedy, kým po budúcoročných júnových voľbách do Európskeho parlamentu nebude vytvorená nová Európska komisia.



DutchNews.nl pripomenul, že Hoekstra zohral kľúčovú úlohu pri podpore Ukrajiny vystavenej ruskej agresii. V Európskom parlamente však môže pri vypočúvaní, či je vhodný na post eurokomisára, čeliť tvrdému "grilovaniu", pretože v predchádzajúcej holandskej vláde bol ministrom financií a presadzoval fiškálnu disciplínu aj počas pandémie koronavírusu, čím si rozhneval niektoré juhoeurópske krajiny.



Holandský premiér Mark Rutte vo štvrtok večer – po tom, ako médiá informovali o pripravovanej nominácii Hoekstru – vyhlásil, že bohaté skúsenosti šéfa diplomacie z neho urobili tú správnu osobu, ktorá v Bruseli nahradí Timmermansa.



"Myslím si, že je to dobrý kandidát. Mali som veľa intenzívnych konzultácií v rámci vládneho kabinetu a tiež v Bruseli a toto bol môj záver," uviedol Rutte pre médiá.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)