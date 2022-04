Holandsko dodá Ukrajine samohybné húfnice

Haag 26. apríla (TASR) - Holandsko dodá Ukrajine "obmedzený počet" ťažkých samohybných húfnic. Po konzultáciách na americkej základni Ramstein v Nemecku to v utorok oznámila holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie holandskej tlačovej agentúry ANP.



Húfnice typu Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), označované ako jedny z najlepších vo výzbroji holandskej armády, majú byť dodané na Ukrajinu v spolupráci s Nemeckom. Berlín zabezpečí výcvik ukrajinských vojakov a taktiež im dodá potrebnú muníciu. Reuters pripomenul, že o húfnice požiadala ukrajinská strana.



Agentúra DPA v súvislosti s touto témou pripomenula, že plány na dodanie húfnic sa stretli s odporom holandských ozbrojených síl. Podľa Nielsa van Woensela, predsedu Asociácie holandských dôstojníkov (NOV), by odovzdanie húfnic mohlo mať dôsledky týkajúce sa nasaditeľnosti a efektivity holandskej armády.



Bývalý holandský generálporučík pre denník De Telegraaf poukázal na to, že Panzerhaubitzen 2000 je jeden z najlepších dostupných zbraňových systémov a ak padne do rúk Rusov, tamojší inžinieri môžu skopírovať jeho pokročilé technológie.