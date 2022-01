Holandsko dodá zbrane Ukrajine na obranné účely, ak o to Kyjev požiada

Brusel/Amsterdam 21. januára (TASR) - Ak Ukrajina požiada Holandsko o pomoc s dodávkami zbraní na obranné účely, holandská vláda sa na túto žiadosť bude pozerať s pochopením. Uviedol to holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra v prejave pred poslancami parlamentu.



O ministrovom vystúpení v piatok informoval spravodajský server DutchNews.nl, ktorý spresnil, že Holandsko už pracuje aj na vytvorení tímu kybernetických expertov, ktorí majú Ukrajine pomôcť vyrovnať sa s kybernetickými útokmi zo zahraničia. Podobným útokom pred týždňom (14.1.) čelili ukrajinské vládne portály.



Ukrajinské ministerstvo pre digitalizáciu v nedeľu vyhlásilo, že má dôkazy, že za rozsiahlym kybernetickým útokom na webové portály ukrajinských vládnych inštitúcií je Rusko.



Hoekstra spresnil, že okrem tejto pomoci Holandsko poskytlo aj dve bojové lietadlá F-35 pre sily rýchlej reakcie NATO so základňou v Bulharsku.



Nový šéf holandskej diplomacie sa v pondelok (24.1.) v Bruseli stretne s ďalšími ministrami zahraničných vecí EÚ, aby spolu prediskutovali krízu spojenú s navyšovaním počtu ruských jednotiek a vojenskej techniky v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Diplomati by sa mali dohodnúť na podobe spoločného balíka sankcií, ktorý uplatnia až v prípade, že Rusko opätovne napadne Ukrajinu.



"Všetko naše úsilie je zamerané na deeskaláciu napätia prostredníctvom dialógu a diplomacie," uviedla v tejto súvislosti pred poslancami parlamentu holandská ministerka obrany Kasja Ollongrenová. Spresnila, že dialóg je v záujme všetkých strán, ale upozornila, že EÚ musí byť pripravená na možnosť, že tieto rozhovory zlyhajú.



Holandskí poslanci počas rozpravy s predstaviteľmi vlády uviedli, že sankcie EÚ by mali ruského prezidenta Vladimíra Putina vyjsť draho, ak dá príkaz napadnúť Ukrajinu. Ako sankčné možnosti vnímajú odpojenie Ruska od medzinárodného bankového systému Swift a znemožnenie prevádzky plynovodu Nord Stream 2.



Hoekstra však uviedol, že má obavy z uzavretia nového plynovodu, pretože 40 percent dodávok plynu do EÚ pochádza z Ruska, čo nemožno "len tak nahradiť".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)