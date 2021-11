Holandsko eviduje nárast zločineckých operácií cez kryptomeny

Brusel/Amsterdam 8. novembra (TASR) - Inšpektori holandského ministerstva financií, polícia a prokuratúra zaistili v posledných mesiacoch, počas série samostatných vyšetrovaní, viac ako 25 miliónov eur v kryptomenách. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Prokuratúra spresnila, že kryptomeny, najmä bitcoin a ethereum, sa stávajú čoraz obľúbenejšími spôsobmi, ako vo svete organizovaného zločinu skryť nelegálne získanú hotovosť. Kryptomeny sú totiž anonymné a možno ich rýchlo presúvať po celom svete.



Holandská prokuratúra upozornila, že kryptomeny sa vo veľkej miere používajú ako platobné prostriedky pri rôznych druhoch trestnej činnosti, a to tak pri počítačovej trestnej činnosti, ako aj tej klasickej, ako je obchodovanie s drogami, pašovanie ľudí, podvody či daňové úniky.



Vyšetrovanie viacerých prípadov a káuz tiež odhalilo, že zločinci sa vyrovnávajú s nechcenými výkyvmi výmenných kurzov tým, že konvertujú kryptomenu na takzvané "stabilné mince" (stablecoiny) ako je USDT, ktorý je prepojený s americkým dolárom.



Podľa údajov prokuratúry niektoré zo zatknutých osôb pochádzajú z Holandska, iné majú cudziu štátnu príslušnosť a v súlade s medzinárodnými dohodami budú vydaní do krajiny svojho pôvodu, aby tam čelili obvineniam.



DutchNews.nl pripomenul, že minulý rok úrady pri podobnej sérii vyšetrovaní zaistili kryptomeny v hodnote osem miliónov eur, kým v roku 2019 to bolo len jeden milión eur.