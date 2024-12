Holandsko finančne podporí posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny

Haag 5. decembra (TASR) — Holandsko poskytne ďalších 23 miliónov dolárov (22 miliónov eur) na posilnenie ukrajinských systémov protivzdušnej obrany a kybernetickej odolnosti Ukrajiny. Na platforme X to oznámil holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp. TASR o tom informuje s odvolaním sa na štvrtkovú správu nemeckej televízie n-tv.



Veldkamp túto finančnú pomoc avizoval po stredajšom stretnutí s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom, ktoré sa uskutočnilo počas zasadnutia Rady NATO - Ukrajina.



Šéf holandskej diplomacie zdôraznil, že Severoatlantická aliancia a jej spojenci musia zakročiť proti tretím krajinám, ktoré podporujú Rusko v jeho vojnovom ťažení.



"Vyžaduje si to rozhodnejšiu a koordinovanejšiu reakciu NATO a jeho spojencov," napísal.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken 2. decembra predstavil balík pomoci Ukrajine v hodnote 725 miliónov dolárov, ktorý obsahuje rakety Stinger, muníciu pre raketomety HIMARS, delostrelecké granáty kalibru 155 mm a 105 mm, drony a nášľapné míny.



Holandsko predtým dodalo Ukrajine niekoľko odpaľovacích zariadení systému protivzdušnej obrany Patriot - naposledy tri v novembri. Zaviazalo sa tiež poskytnúť kompletnú batériu tohto amerického systému v spolupráci s ďalším nemenovaným partnerom, no tento zámer sa neuskutočnil, pretože partner od neho odstúpil.