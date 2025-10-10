Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Geert Wilders pozastavil svoju predvolebnú kampaň

Haag 10. októbra (TASR) - Predseda holandskej krajne pravicovej Strany slobody (PVV) Geert Wilders v piatok pozastavil svoju predvolebnú kampaň. Dôvodom sú informácie, že bol terčom vo štvrtok zmareného útoku namiereného aj proti belgickému premiérovi Bertovi De Weverovi. Na sociálnej sieti X napísal, že ho o hrozbe informovala holandská spravodajská agentúra NCTV. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„NCTV nepredpokladá žiadnu ‚zvyškovú hrozbu‘, ale mám zlý pocit, a preto nateraz pozastavujem všetky svoje volebné aktivity,“ dodal.

Wilders je dlhodobo terčom extrémistov a žije s nepretržitou ochranou.

Už predtým v piatok zrušil účasť na volebnej debate s ďalšími politickými lídrami pred predčasnými parlamentnými voľbami v Holandsku 29. októbra. Boli vyhlásené po odchode Wildersovej strany z vládnucej štvorčlennej koalície pre spor týkajúci sa obmedzenia migrácie.

Jeho PVV vedie v predvolebných prieskumoch verejnej mienky.
