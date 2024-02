Geert Wilders vystupuje proti ukrajinským utečencom

Amsterdam 20. februára (TASR) - Líder krajne pravicovej Strany za slobodu (PVV) Geert Wilders v pondelok vyhlásil, že Holandsko je "hlupákom Európy", pretože prijíma priveľa ukrajinských utečencov. PVV zvíťazila v parlamentných voľbách pred troma mesiacmi, ale zatiaľ nedokázalo zostaviť novú koaličnú vládu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Wilders je proti pokračovaniu vojenskej pomoci Ukrajine a tvrdí, že Holandsko si musí ponechať svoje zbrane na vlastnú obranu. Tento postoj však PVV oddeľuje od potenciálnych koaličných partnerov.



"Ukrajinci húfne prichádzajú do Holandska nie z dôvodu vojny, ale pre bezplatné bývanie, bezplatnú starostlivosť a naše pracovné miesta. Opäť sme hlupákom Európy," uviedol Wilders na sociálnej sieti X.



Odchádzajúci holandský premiér Mark Rutte počas víkendu vyhlásil, že podpora Holandska pre Ukrajinu je dlhodobo zaručená. Wilders podľa neho nebude schopný nájsť koaličného partnera, ktorý by bol ochotný podporiť jeho zámer znížiť podporu pre Kyjev.



Wilders v príspevku reagoval na článok v holandskom denníku De Telegraaf, v ktorom holandské centrálne registračné zariadenie pre ukrajinských utečencov uviedlo, že dosahuje limit svojej kapacity. Situácia je podľa tohto zdroja spôsobená najmä prílevom ukrajinských mužov, ktorí prichádzajú z iných členských štátov EÚ za prácou, lekárskou starostlivosťou alebo za svojou rodinou.



Od invázie ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 prišlo do Holandska viac ako 100.000 ukrajinských utečencov. V rámci mechanizmu dočasnej ochrany EÚ majú právo cestovať cez Európsku úniu a žiť a pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte minimálne do marca 2025.