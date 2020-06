Holandsko vyberie producentov marihuany, ktorých činnosť zlegalizuje

Brusel 9. júna (TASR) - Pestovatelia konope v Holandsku sa budú môcť v júli tohto roka obrátiť na holandskú vládu so žiadosťou stať sa legálnym dodávateľom marihuany pre niektoré zo známych "coffeeshopov" v krajine, v ktorých je povolená konzumácia produktov obsahujúcich marihuanu. Podľa tlačovej agentúry Belga to v utorok potvrdilo holandské ministerstvo zdravotníctva.



Vláda už v roku 2018 povolila rozsiahly experiment, keď desiatim obciam povolila legálne pestovať konope. Cieľom experimentu bolo zmerať účinky legálneho pestovania konope na organizovanú zločinnosť, verejnú bezpečnosť a poriadok, ako aj na ľudské zdravie.



"Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť na experimente s pestovaním kanabisu, sa môžu prihlásiť v období od 1. do 28. júla 2020," uviedlo ministerstvo zdravotníctva v tlačovom vyhlásení.



Vláda naznačila, že bude trvať približne šesť mesiacov, kým na základe prísnych kritérií vyberie desať producentov. Aby bol projekt úspešný, pestovatelia musia zaistiť produkciu najmenej 6500 kilogramov suchého konope v rozsahu desiatich rôznych odrôd konopy indickej alebo hašišovej.



Podľa vládneho plánu budú "víťazné" obce v priebehu niekoľkých rokov dohliadať na pestovanie kanabisu a jeho distribúciu do marihuanových kaviarní, ktoré ho budú legálne ponúkať svojim zákazníkom.



Hlavným cieľom je oslabiť organizovaný zločin, ktorému sa darí pri výrobe a distribúcii nelegálnych látok. Holandsko v roku 1976 dekriminalizovalo predaj malého množstva kanabisu - menej ako päť gramov - a platný zákon umožňuje každému občanovi legálne pestovať päť rastlín konope na osobné použitie.



Veľkoobchodné pestovanie a predaj marihuany však zostáva aj naďalej zakázané, čo stovky majiteľov "coffeshopov" vedie k tomu, aby získavali tovar prostredníctvom organizovaného zločinu.





spravodajca TASR Jaromír Novak