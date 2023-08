Holandsko hlási nárast pracovnej sily voči nezamestnaným osobám

Brusel/Amsterdam 9. augusta (TASR) - Pracujúca populácia v Holandsku naďalej rastie. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré v stredu médiám poskytla národná štatistická agentúra CBS, informuje spravodajca TASR.



Podľa CBS v Holandsku je momentálne 120 pracujúcich osôb na každých 100 nepracujúcich. Čo je posun voči stavu spred dvadsiatich rokov, keď len 96 ľudí malo prácu na každých 100 ľudí, ktorí boli príliš mladí, chorí, nepracovali z vlastného rozhodnutia alebo boli na dôchodku.



Za posledné dve dekády počet pracovníkov rástol rýchlejšie ako počet ľudí bez zamestnania, preto došlo k posunu, ktorý vidieť dnes, skonštatovala CBS.



Počet pracujúcich prekonal počet ľudí bez práce prvýkrát v roku 2007. Počas finančnej krízy z nasledujúcich rokov došlo k poklesu ľudí s prácou, ale od prekonania krízy toto číslo neustále stúpa.



CBS spresnila, že ak sa zoberú do úvahy ľudia vo veku pracovnej sily – od 15 do 75 rokov, čo je v súlade s definíciou Svetovej organizácie práce (ILO) – tak na vzorke 9,7 milióna ľudí počet osôb so zamestnaním prevyšuje nezamestnaných o 3,6 milióna.



V rokoch 2003 až 2023 vzrástla pracovná sila o 1,8 milióna ľudí, zatiaľ čo počet ľudí bez práce z vlastného rozhodnutia alebo z vlastnej viny klesol o 150.000.



Nárast počtu pracovníkov je čiastočne spôsobený nárastom počtu ľudí vo veku 45 až 75 rokov so zamestnaním a vyšším nárastom žien ako pracovnej sily, pričom cítiť aj vplyv vládnych snáh oddialiť vek odchodu do dôchodku. Priemerný vek, v ktorom ľudia odchádzali do dôchodku v roku 2022, bol 65 rokov a osem mesiacov, čo je takmer o rok menej ako štátny dôchodkový vek. Pred 20 rokmi ľudia odchádzali do dôchodku viac ako štyri roky predtým, ako si mohli uplatniť nárok na plnú penziu.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)