Holandsko hlási novú nákazu koronavírusom na norkovej farme

Amsterdam 3. júla (TASR) – Holandské úrady dnes oznámili, že nákaza novým druhom koronavírusu sa objavila na ďalšej norkovej farme, celkovo je ich už osemnásť. Usmrtiť musia tisíce týchto drobných šeliem chovaných pre kožušinu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Nákazu medzi norkami hlásila farma v obci Landhorst na juhovýchode krajiny, v tom istom regióne, kde zaznamenalo infekciu aj ostatných 17 fariem, uviedlo ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení.



„Nákazu zistili, keď sa u norky prejavili príznaky ochorenia, a farmári sú povinní to nahlásiť," vysvetlilo ministerstvo.



Farma, ktorá má vyše 4300 týchto zvierat, „bude vyčistená čo najskôr", dodal rezort zdravotníctva.



Holandsko v apríli prvýkrát hlásilo, že ochorenie COVID-19 sa šíri na dvoch farmách.



Infikovali sa aj najmenej dvaja zamestnanci a Svetová zdravotnícka organizácia vtedy uviedla, že môže ísť o prvý známy prenos nákazy zo zvieraťa na človeka.



Úrady minulý mesiac zlikvidovali tisíce infikovaných noriek z týchto fariem.



Chov noriek na kožušinu je v Holandsku predmetom sporov, pričom všetky norkové farmy musia byť do roku 2024 postupne odstránené.



Holandskí poslanci minulý týždeň drvivou väčšinou hlasov schválili zatvorenie norkových fariem do konca tohto roka. Vláda zároveň oznámila, že vypracováva plány, ako pomôcť farmárom so zatváraním fariem.



Holandsko hlásilo celkovo vyše 50.000 prípadov nákazy novým koronavírusom u ľudí a vyše 6100 úmrtí na ochorenie COVID-19, spôsobované týmto vírusom (SARS-CoV-2).