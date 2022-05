Holandsko hlási prvého zabitého občana, účastníka vojny na Ukrajine

Brusel/Amsterdam 10. mája (TASR) - Holandsko hlási prvú obeť ruskej invázie na Ukrajine. Ron Vogelaar, 55-ročný dobrovoľník z Holandska podľa všetkého zomrel počas ruskej delostreleckej paľby. Informuje o tom spravodajca TASR s odkazom na holandský denník Telegraaf a spravodajský server DutchNews.nl.



Vogelaar údajne zomrel okamžite, keď sa 4. mája dostal do ruskej delostreleckej paľby. Holandské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ešte stále čaká na potvrdenie úmrtia svojho občana zo strany ukrajinských predstaviteľov.



Ak by sa táto správa potvrdila, Vogelaar by bol prvým holandským občanom, ktorý zomrel vo vojne, ktorú 24. februára rozpútalo Rusko voči Ukrajine.



Noviny Telegraaf spresnili, že úmrtie Vogelaara potvrdila jeho rodina a svedčia o tom aj príspevky na sociálnej sieti jeho dcéry Marte. Tá napísala, že jej otec rozhodnutie odísť bojovať na Ukrajinu nikdy neoľutoval. "Bol šťastný a mal pocit, že je na správnom mieste. Ron zažil veľa dobrodružstiev a viedol plnohodnotný život. A ako povedal jeho veliteľ, zomrel ako hrdina," cituje jeho dcéru denník Telegraaf.



Podľa údajov DutchNews.nl na Ukrajine v súčasnosti bojuje okolo 70 dobrovoľníkov z Holandska.



spravodajca TASR Jaromír Novak