< sekcia Zahraničie
Holandsko hlási úmrtie spôsobené západonílskym vírusom
Západonílsky vírus prvýkrát zaznamenali v Ugande v roku 1937. Prenášajú ho komáre, pričom väčšinou sa vyskytuje v teplejších mesiacoch, keď je tento hmyz aktívnejší.
Autor TASR
Amsterdam 26. augusta (TASR) - Holandské úrady v stredu oznámili úmrtie pacienta spôsobené západonílskym vírusom. Podľa holandského Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) ho zaznamenali v provincii Utrecht, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
„Osoba sa nakazila západonílskym vírusom v Holandsku a zomrela v nemocnici,“ uviedol vo vyhlásení RIVM bez poskytnutia ďalších podrobností. „Doteraz boli v roku 2026 hlásené tri prípady infekcie západonílskym vírusom, pričom sa pravdepodobne nakazili v Holandsku,“ dodal inštitút.
Západonílsky vírus prvýkrát zaznamenali v Ugande v roku 1937. Prenášajú ho komáre, pričom väčšinou sa vyskytuje v teplejších mesiacoch, keď je tento hmyz aktívnejší. Z človeka na človeka sa prenáša len veľmi zriedkavo, napríklad transfúziou krvi či darovaním orgánov. Proti západonílskej horúčke neexistuje vakcína.
Severné Macedónsko v sobotu hlásilo piate úmrtie na západonílsku horúčku v tomto roku. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zaznamenala krajina v uplynulých troch týždňoch minimálne 43 prípadov nákazy týmto vírusom.
Infekciu vírusom západonílskej horúčky tento rok zaznamenalo dvanásť európskych krajín, vyplýva z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Ide o Albánsko, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Kosovo, Holandsko, Severné Macedónsko, Rumunsko, Srbsko a Španielsko.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v júli vyzvala európske krajiny, aby kvôli narastajúcemu počtu prípadov posilnili monitorovanie komárov. Podľa RIVM je 80 percent prípadov asymptomatických a zo zvyšných 20 percent sa len u jedného percenta prejavia vážne neurologické príznaky.
„Osoba sa nakazila západonílskym vírusom v Holandsku a zomrela v nemocnici,“ uviedol vo vyhlásení RIVM bez poskytnutia ďalších podrobností. „Doteraz boli v roku 2026 hlásené tri prípady infekcie západonílskym vírusom, pričom sa pravdepodobne nakazili v Holandsku,“ dodal inštitút.
Západonílsky vírus prvýkrát zaznamenali v Ugande v roku 1937. Prenášajú ho komáre, pričom väčšinou sa vyskytuje v teplejších mesiacoch, keď je tento hmyz aktívnejší. Z človeka na človeka sa prenáša len veľmi zriedkavo, napríklad transfúziou krvi či darovaním orgánov. Proti západonílskej horúčke neexistuje vakcína.
Severné Macedónsko v sobotu hlásilo piate úmrtie na západonílsku horúčku v tomto roku. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zaznamenala krajina v uplynulých troch týždňoch minimálne 43 prípadov nákazy týmto vírusom.
Infekciu vírusom západonílskej horúčky tento rok zaznamenalo dvanásť európskych krajín, vyplýva z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Ide o Albánsko, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Kosovo, Holandsko, Severné Macedónsko, Rumunsko, Srbsko a Španielsko.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v júli vyzvala európske krajiny, aby kvôli narastajúcemu počtu prípadov posilnili monitorovanie komárov. Podľa RIVM je 80 percent prípadov asymptomatických a zo zvyšných 20 percent sa len u jedného percenta prejavia vážne neurologické príznaky.