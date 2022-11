Holandsko i ďalší volajú po ustanovení globálneho protikorupčného súdu

Haag 28. novembra (TASR) - Holandsko, Kanada a Ekvádor sa v pondelok vyslovili za vytvorenie medzinárodného protikorupčného súdu, ktorý by mal byť zameraný na vysokých predstaviteľov štátov. Mal by fungovať podobne ako Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Takýto súd by medzinárodnému spoločenstvu poskytol ďalší nástroj na presadzovanie súčasných protikorupčných zákonov," vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra po stretnutí s kolegami z Kanady a Ekvádoru.



Podľa údajov OSN korupcia vo verejnom obstarávaní celosvetovo pohltí až dva bilióny eur ročne. Dohovor OSN proti korupcii pritom podpísalo 181 krajín.



"Kleptokrati si však užívajú beztrestnosť, keďže v krajinách, kde vládnu, majú pod palcom aj výkon spravodlivosti," povedal americký sudca Mark Wolf, ktorý je jednou z hlavných postáv kampane. Ako vysvetlil, "statoční whistlebloweri", ktorí nemôžu predložiť dôkazy na domácich súdoch, by ich mohli priniesť na medzinárodný protikorupčný súd.