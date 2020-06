Teroristi plánovali v roku 2018 zaútočiť na holandský Gay Pride

Rotterdam 12. júna (TASR) - Islamská teroristická bunka v Holandsku plánovala v roku 2018 zaútočiť na populárny sprievod Gay Pride a dve ďalšie frekventované miesta. Oznámil to v piatok holandský súd, na ktorý sa odvolala agentúra AFP.



V Rotterdame sa tento týždeň uskutočnilo súdne pojednávanie so šiestimi podozrivými, ktorých zatkli pred dvoma rokmi.



Holandský sudca prečítal vyhlásenie od policajta, ktorý sa infiltroval medzi skupinu podozrivých teroristov. Podľa neho vedúci skupiny identifikovaný iba ako Hardi N. plánoval v roku 2018 zaútočiť na amsterdamský Pride, ktorý každoročne priláka státisíce návštevníkov.



Hardi N. policajtovi povedal, že mal sen, kde mu prorok Mohamed prikázal zaútočiť na udalosť, a preto zháňa ľudí, ktorí vedia narábať so zbraňami. Podozrivý 36-ročný muž plánoval zaútočiť aj na vojenskú základňu a nočný klub.



Medzi dôkazmi predloženými súdu sa nachádzajú aj snímky, na ktorých podozriví manipulovali so samopalmi AK-47.



Hardi N. bol už v roku 2014 odsúdený za plán vycestovať do Sýrie, kde sa mal pripojiť k islamistickej skupine Front an-Nusra. Trest mu však neskôr znížili a z väzenia ho prepustili.



Podozrivý na súdnom pojednávaní pripustil, že má "radikálny pohľad na svet", ale poprel, že je súčasťou akejkoľvek teroristickej skupiny a že by chcel niekedy spáchať teroristický útok.



Holandsko v minulosti zažilo niekoľko teroristických útokov a plánov na ne, avšak nie v takom rozsahu, ako boli útoky v iných európskych krajinách.