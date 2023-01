Hoekstra: Holandsko je ochotné zvážiť dodanie stíhačiek na Ukrajinu

Amsterdam 20. januára (TASR) - Holandsko je ochotné zvážiť dodanie moderných stíhačiek typu F-16 Ukrajine, ak o nich Kyjev požiada, napísali v piatok holandské médiá s odvolaním na vyjadrenia holandského ministra zahraničných vecí Wopkeho Hoekstru. TASR správu prevzala z britskej spravodajskej stanice Sky News.



Hoekstra vo štvrtok počas parlamentnej schôdze povedal, že holandská vláda by bola takejto požiadavka Kyjeva "otvorená", napísal spravodajský server NLTIMES.NL.



Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose povedala, že Holandsko chce pomôcť zaplatiť za moderné tanky Leopard 2, ktorých dodanie na Ukrajinu musí schváliť Nemecko.



"Čakáme na stanovisko Nemecka, ale som za snahu nájsť riešenie a poslať tanky na Ukrajinu... Zakaždým sme ukázali, že sme schopní spoločne poskytnúť Ukrajine to, čo potrebuje," povedala Ollongrenová v rozhovore pre agentúru Bloomberg, z ktorého citovali holandské médiá.



Poskytnutie moderných stíhačiek typu F-16 by bolo významným krokom v rámci vojenskej pomoci pre Ukrajinu, píše Sky News. Zároveň pripomína, že takýto krok by si vyžadoval aj komplexný výcvik ukrajinských pilotov, ktorí lietajú na starších sovietskych stíhačkách typu MiG-29.