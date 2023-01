Holandsko je pripravené poslať Ukrajine tanky Leopard, hoci ich nemá

Amsterdam 25. januára (TASR) - Holandsko je pripravené poslať tanky Leopard 2 Ukrajine aj napriek tomu, že žiadne nevlastní. Vedelo by však odkúpiť od Nemecka tie tanky, ktoré má v súčasnosti prenajaté, a poslať ich Kyjevu. V stredu to uviedol holandský premiér Mark Rutte. TASR správu prevzala z televízie CNN.



"Ak by to pomohlo, Holandsko je pripravené sa pridať," uviedol Rutte. Dodal však, že rokovania stále prebiehajú a mohlo by sa tiež stať, že "sa verejnosť rozhodne, že by tanky mali byť využité iným spôsobom".



Holandsko v súčasnosti nevlastní nijaké tanky, lebo všetky svoje tanky typu Leopard 2 predalo v rokoch 2018 a 2021 Nemecku. Vyplýva to z údajov Registra konvenčných zbraní OSN (UNROCA). Amsterdam má však od Nemecka prenajatých 18 tankov Leopard 26A a Rutte naznačil, že Holandsko by ich mohlo okamžite odkúpiť a poslať Ukrajine.



CNN pripomína, že Nemecko v stredu potvrdilo, že dodá Ukrajine tanky Leopard 2 a takisto povolilo ich dodávky ďalším krajinám. Berlín podľa vyhlásenia nemeckej vlády dodá Ukrajine zo svojich zásob 14 tankov Leopard 2.



Berlín sa v posledných týždňoch dostal pod veľký tlak spojencov, aby tieto tanky dodal Kyjevu a zároveň povolil ich vývoz na Ukrajinu štátom, ktoré ich majú vo výzbroji.