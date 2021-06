Holandsko koncom júna uvoľní väčšinu reštrikcií

Amsterdam 19. júna (TASR) - Holandsko od 26. júna uvoľní takmer všetky epidemiologické reštrikcie vrátane povinného nosenia rúšok. V platnosti ostane len zachovávanie 1,5-metrových vzájomných rozstupov. Oznámil to v piatok holandský premiér Mark Rutte, ktorého citovali agentúry AFP a DPA.



Holandsko tak podľa premiéra "robí veľký krok" smerom k návratu do normálneho života bez obmedzení. Od 26. júna bude podľa Rutteho "zo vzdialenosti 1,5 metra" možné už "takmer všetko".



Vláda má následne v polovici augusta rozhodnúť o prípadnom ďalšom uvoľnení ochranných opatrení vrátane zachovávania vzájomných rozstupov. Rutte skonštatoval, že "koniec krízy je na dohľad".



Od 26. júna už nebude v Holandsku povinné nosenie rúšok na miestach, kde je možné dodržiavať stanovené 1,5-metrové rozstupy. To sa podľa vlády však nedá napríklad v prostriedkoch verejnej dopravy, či na druhom stupni základných škôl.



Okrem toho sa pre návštevníkov s negatívnym výsledkom testu na koronavírus budú môcť opätovne otvoriť diskotéky a nočné kluby. Negatívny výsledok testu či potvrdenie o očkovaní proti covidu bude vyžadované aj na iných podujatiach, ako napríklad festivaloch či športových súťažiach, kde nie je možné, aby účastníci medzi sebou zachovávali vyžadovaný odstup.



Čiastočný lockdown sa v Holandsku skončil už 5. júna. Od vtedy smú reštaurácie zákazníkov obsluhovať aj v interiéroch. Od 26. júna sa ešte zvýši ich povolená kapacita, rovnako ako aj maximálne povolené počty návštevníkov múzeí či divadiel.



Pohostinstvá a obdobné prevádzky zároveň budú môcť vo svojich priestoroch, či už interiérových alebo exteriérových, premietať na veľkých obrazovkách zápasy z Majstrovstiev Európy vo futbale (Euro 2020), ak zabezpečia vzájomné rozstupy svojich zákazníkov, uvádza AFP.



V Holandsku zaznamenali od začiatku pandémie už viac ako 1,5 milióna prípadov nákazy a vyše 17.700 súvisiacich úmrtí. Zaočkovaných prinajmenšom prvou dávkou vakcíny proti covidu je už viac ako 50 percent obyvateľov tejto krajiny, pričom obe potrebné dávky dosiaľ dostalo približne 28 percent obyvateľov.