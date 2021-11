Konzílium odborníkov odporúča Holandsku čiastočný lockdown

Amsterdam 11. novembra (TASR) - Holandsko by mohlo zaviesť vôbec prvý čiastočný lockdown v západnej Európe od tohtoročného leta. Vyplýva to zo štvrtkového odporúčania konzília expertov holandskej vlády. Kabinet by o tom mal rozhodnúť v piatok, informovala agentúra Reuters.



Konzílium odporúča zrušenie verejných podujatí, zatvorenie divadiel a kín a povinné skoršie zatváracie hodiny pre reštaurácie či kaviarne. Školy by mali zostať otvorené, uviedla televízia NOS, na ktorú sa odvoláva Reuters.



Vláda Marka Rutteho sa zvykne riadiť odporúčaniami konzília, i keď to nie je pravidlom, pripomína Reuters.



Podľa tejto agentúry bolo donedávna opätovné zavedenie lockdownov v mnohých vyspelých krajinách nemysliteľné, odkedy sa v nich začalo vo veľkom očkovať – a to ani po tom, čo počty prípadov nákazy dosiahli nové rekordy. Krajiny ako Británia sa v tejto situácii spoliehajú na podávanie posilňujúcich dávok vakcín, aby sa vyhli zahlteniu nemocníc v zimnom období.



V Holandsku zatiaľ podávajú tretiu dávku vakcín iba ľuďom s oslabenou imunitou. Aj keď je tam zaočkovaných takmer 85 percent dospelých, nemocnice v niektorých oblastiach Holandska už museli pristúpiť k obmedzeniu bežnej zdravotnej starostlivosti, aby sa mohli venovať čoraz väčšiemu počtu pacientov s covidom.



Minulý týždeň vláda rozhodla o opätovnom zavedení povinného nosenia rúšok a respirátorov v obchodoch i v určitých typoch zamestnaní, ako napríklad v kaderníctvach či masážnych salónoch. V hromadnej doprave bolo zakrývanie dýchacích ciest doteraz povinné, no netýkalo sa priestorov staníc ani nástupíšť. Vláda taktiež znovu zaviedla povinné 1,5-metrové rozstupy a rozšírila povinnosť preukazovať sa tzv. covidpasom pri vstupe na miesta, ako sú múzeá či terasy reštaurácií.



Holandské úrady v utorok oznámili, že počet nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 za týždeň stúpol o 45 percent na takmer 77.000, čo predstavovalo viac než 400 prípadov na 100.000 obyvateľov.