Holandská štúdia: Koronakríza bola pre slobodných sexuálnym utrpením

Brusel/Amsterdam 6. júla (TASR) - Karanténne opatrenia zavedené v Holandsku v dôsledku pandémie nového koronavírusu mali zničujúci vplyv na sexuálny život slobodných mužov a žien. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl s odkazom na štúdiu Rutgersovho inštitútu sexuálneho zdravia so sídlom v Utrechte.



Správa, ktorá bola zostavená s prispením centra pre sexuálne prenosné choroby Soa Aids Nederland, naznačila, že jedna tretina mužov a až polovica žien bez partnera, ktorí boli pred koronakrízou sexuálne aktívni, po vypuknutí epidémie a zavedení krízových opatrení sexuálny styk vôbec nemali.



Podľa prieskumu 20 percent slobodných mužov a žien pokračovalo v sexuálnych aktivitách, z toho 58 opýtaných priznalo, že intímny styk mali s partnerom, ktorého už poznali. Vo vekovej kategórii 16 až 20 rokov nemožnosť širších sociálnych kontaktov počas koronakrízy viedla k okolo 30-percentnému nárastu masturbácie a pozerania pornografie.



Národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) na začiatku pandémie odporúčal Holanďanom udržiavať sexuálne vzťahy iba so svojim životným partnerom. Ústav neskôr do odporúčania pridal aj zmienku o "sexuálnom priateľovi" či "občasnom sexuálnom partnerovi", tieto výrazy však z oficiálneho stanoviska RIVM rýchlo zmizli a zostalo iba odporúčanie o "stálom partnerovi".



Riaditeľ Soa Aids Nederland Mark Vermeulen v rozhovore pre rozhlasovú stanicu NOS skonštatoval, že koronakríza zmenila spôsob, akým sa ľudia správajú, a odkázal, že v prípade fyzického sexu sa partneri aj naďalej musia riadiť pokynmi RIVM a mať intímne vzťahy iba so stabilným partnerom a vyhnúť sa riziku telesných vzťahov s neznámymi osobami.







spravodajca TASR Jaromír Novak