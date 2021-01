Holandsko kvôli mutácii koronavírusu hovorí o dvoch epidémiách

Brusel/Amsterdam 18. januára (TASR) - Holandská vláda priznala, že je znepokojená šírením vysoko nákazlivej formy koronavírusu pôvodom z Británie (variant B-117), ktorá je podľa zdravotných odborníkov pracujúcich pre vládu v súčasnosti zodpovedná za zhruba desať percent prípadov nákazy v tejto krajine. V pondelok to uviedol spravodajský server DutchNews.nl.



Vládou zriadený krízový štáb na boj proti pandémii vo svojom stanovisku pre ministrov odporučila, že práve teraz je nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia na zníženie rizík, ktoré predstavuje zmutovaná forma koronavírusu.



V Holandsku bolo teraz identifikovaných okolo 200 prípadov variantu B-117 a najmenej u troch ľudí sa zistilo, že sú nainfikovaní kmeňom koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Južnej Afrike.



Podľa údajov krízového štábu však približne desať percent prípadov nákazy by mohlo zahŕňať kmeň B-117, pričom vo februári bez prijatia dodatočných opatrení by tento pomer mohol vzrásť na viac ako 50 percent. Odborníci upozornili, že Holandsko má do činenia s dvoma variáciami koronavírusu, ktoré sa šíria rozdielnou rýchlosťou a vedú ako keby k dvom samostatným epidémiám.



Nové prísnejšie opatrenie treba podľa odporúčaní odborníkov dodržiavať dovtedy, kým nenastane priaznivejší vplyv na šírenie nákazy z hľadiska ročného obdobia a kým sa neprejaví vplyv kolektívnej imunity prostredníctvom ľudí, ktorí už prekonali chorobu alebo boli zaočkovaní.



Aktuálny stav karanténnych opatrení potrvá najmenej do 9. februára, pričom vláda už rozhodla, že základné školy a škôlky sa neotvoria 25. januára, ako to bolo pôvodne plánované. Jednou z možností, o ktorej vládny kabinet uvažuje, je zákaz nočného vychádzania, pravdepodobne medzi 20.00 a 04.00 h, aby sa ešte viac obmedzili kontakty medzi ľuďmi.



Ako však upozornil DutchNews.nl, tento návrh zrejme nepodporí väčšina poslancov parlamentu a proti sú aj starostovia niektorých miest a viacero šéfov regionálnych bezpečnostných rád. Kritici zákazu nočného vychádzania tvrdia, že bolo by ťažké tak pre štátnu, ako aj pre mestskú políciu zabezpečiť, aby ľudia naozaj zostali doma.



Krízový štáb upozornil, že vzhľadom na pandemickú situáciu je vysoko pravdepodobné, že súčasný stav ochranných opatrení sa nebude zmierňovať do konca februára alebo až do začiatku marca.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)