Holandsko: Líder liberálov privítal predbežné volebné výsledky
Autor TASR
Amsterdam 29. októbra (TASR) - Líder holandskej strany D66 (Demokrati 66) Rob Jetten v stredu vyhlásil, že voliči v krajine sa odvrátili od „politiky negativity a nenávisti“. Reagoval tak na odhady exit pollov ohľadom výsledkov predčasných parlamentných volieb v krajine, podľa ktorých sa na prvom mieste umiestnila práve sociálnoliberálna D66. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Milióny Holanďanov dnes otočili stránku. Rozlúčili sa s politikou negativity a nenávisti,“ povedal Jetten.
Podľa exit pollov strana D66 získala v 150-člennej dolnej komore parlamentu 27 kresiel. Ak tieto údaje potvrdí aj sčítanie hlasov, 38-ročný líder D66 sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane najmladším holandským premiérom a prvým šéfom vlády, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite.
Na druhom mieste skončila protiimigračná Strana za slobodu (PVV), ktorá vyhrala riadne voľby v roku 2023, a teraz by mala získať 25 mandátov.
Jej líder Geert Wilders po prvotných údajoch o výsledkoch volieb netajil sklamanie. „Voliči sa vyjadrili. Dúfali sme v iný výsledok, ale zostali sme verní svojim zásadám,“ uviedol Wilders na platforme X.
Predčasné parlamentné voľby vyvolal začiatkom júna odchod PVV z koaličnej vlády pre spor o migráciu. Kabinet zložený zo štyroch strán bol podľa agentúry DPA charakterizovaný ako najpravicovejší v dejinách Holandska. Wilders, ktorý nebol členom vlády, zdôvodnil odchod z koalície tým, že ostatní traja partneri nepodporujú implementáciu tvrdej protiimigračnej politiky. PVV v novej vláde s veľkou pravdepodobnosťou nebude, keďže ostatné veľké strany koalíciu s ňou vylúčili.
Prvé čiastkové výsledky založené na sčítaných hlasoch sa očakávajú v priebehu noci.
