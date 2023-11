Holandského lídra krajne pravicovej strany napadli fľaškou

Haag 21. novembra (TASR) - Na lídra krajne pravicovej, populistickej holandskej strany Fórum pre demokraciu (FvD), Thierryho Baudeta, zaútočili v pondelok pivovou fľaškou. Incident sa stal len dva dni pred parlamentnými voľbami na akcii v meste Groningen na severe Holandska. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Baudeta odviezli do nemocnice v meste, uviedla strana v odkaze na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.



"Vyzerá to tak, že všetko bude v poriadku," dodala FvD. Neskôr uviedla, že Baudeta ošetril úrazový chirurg. Politika zasiahla fľaška do zadnej časti hlavy a vedľa oka. Podľa strany utrpel zranenia aj ochrankár.



Video zverejnené na sociálnych sieťach zachytávalo Baudeta v bare, keď ho zrazu napadol útočník. Baudeta rýchlo odviedli preč a útočníka premohli.



Policajný hovorca Thijs de Jong oznámil, že pre podozrenie z účasti na útoku zatkli jednu osobu. Dodal, že motív útoku sa vyšetruje.



"V tejto chvíli môžeme povedať len to, že pán Baudet bol zasiahnutý do hlavy, zrejme nejakým predmetom," povedal de Jong s tým, že nemôže poskytnúť ďalšie podrobnosti a ani sa vyjadriť k zdravotnému stavu politika.



Baudet kandiduje vo voľbách do parlamentu, kde si chce udržať kreslo.



Jeho strana na sociálnej sieti X napísala, že nie je jasné, či sa bude konať ďalšia akcia v inom holandskom meste.



Minulý mesiac zasiahli Baudeta do hlavy dáždnikom na podujatí v belgickom meste Gent.



Odchádzajúci holandský premiér Mark Rutte v odkaze na sieti X uviedol, že je "totálne neprijateľné", že na Thierryho Baudeta znovu zaútočili. "Už vtedy som povedal a znova to dôrazne opakujem: Nesiahajte na politikov," uviedol.



Rutte ešte informoval, že sa s Baudetom skontaktoval a zaželal mu veľa zdravia.