Holandsko má asi viac obetí COVID-19 ako naznačujú údaje zdravotníkov

Brusel/Amsterdam 4. novembra (TASR) - Od začiatku koronavírusovej pandémie pred 20 mesiacmi do konca júna zomrelo v Holandsku na ochorenie COVID-19 alebo pravdepodobne v súvislosti s ním takmer 31.400 ľudí. Uviedol to vo štvrtok spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na najnovšie údaje štatistického úradu CBS.



Toto číslo je oveľa vyššie ako oficiálny počet úmrtí spájaný s koronavírusom - Ústav verejného zdravotníctva (RIVM) do 4. novembra hlásil iba 18.474 obetí pandémie. Ide však o údaje zahŕňajúce iba ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus a ich úmrtia nahlásili regionálne zdravotné úrady.



Údaje, o ktoré sa opiera CBS, sú založené na úmrtných listoch. Holandská vláda v júni tohto roku uviedla, že štatistika CBS predstavuje "najpresnejšie údaje o úmrtiach", avšak nie je používaná pri každodennom informovaní o nových obetiach pandémie, využívajúcom iba najnovšie údaje.



Server DutchNews.nl uviedol, že úmrtné listy vypĺňajú praktickí lekári po celej krajine, posielajú ich "vyššie" v papierovej forme a ich štatistické spracovanie trvá niekoľko mesiacov.



Nové údaje CBS o obetiach koronavírusu poukazujú aj na pozitívny vplyv očkovania, ktoré v Holandsku prebieha od februára tohto roku. V druhom štvrťroku 2021 zomrelo na covid 2580 ľudí, čo je približne jedna tretina z 8666 úmrtí zaznamenaných v prvom štvrťroku, keď sa očkovanie len rozbiehalo.