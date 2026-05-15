Holandsko má problémy s včasným napĺňaním svojich zásobníkov plynu
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 15. mája (TASR) - Včasné naplnenie zásobníkov plynu v Holandsku sa ukazuje ako náročné. Zdôraznila to spoločnosť Gasunie, ktorá prevádzkuje energetické siete v Holandsku a severnej časti Nemecka. Na piatkovú správu denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.
Generálny riaditeľ Gasunie Jeroen Zanting vo štvrtok (14. 5.) počas technického brífingu pre poslancov parlamentu o bezpečnosti energetických dodávok varoval, že v nasledujúcich týždňoch bude potrebný štátny zásah, aby sa splnil národný cieľ skladovania plynu v zásobníkoch na budúcu zimu. Napĺňanie zásobníkov pozorne sleduje Európska komisia (EK), ktorá dozerá na bezpečnosť dodávok energií pre celú Európsku úniu (EÚ).
Zanting vysvetlil, že prudký nárast cien plynu súvisiaci s konfliktom v Iráne pre spoločnosti znížil atraktívnosť nakupovania a skladovania plynu za súčasné trhové ceny. Zároveň varoval, že do konca júna alebo začiatku júla by sa holandské zásobníky plynu mohli plniť takým pomalým tempom, že krajina riskuje, že nesplní svoj zimný cieľ.
Podľa súčasných pravidiel EÚ musia zásoby plynu v zásobníkoch dosiahnuť 87 percent ich kapacity do 1. novembra, do konca skladovacej sezóny.
Zanting pred poslancami navrhol, aby holandská vláda rozšírila kompetencie spoločnosti Energie Beheer Nederland (EBN) pri nákupe plynu pre štát. Poukázal tiež na možnosť dotácií pre energetické spoločnosti na pomoc s naplnením zásobníkov plynu, podobne ako to bolo pri opatreniach prijatých v rokoch 2022 a 2023 po ruskej invázii na Ukrajinu a prudkom náraste cien energií.
Za napĺňanie zásobníkov plynu sú zodpovedné najmä súkromné spoločnosti, ale EBN môže zasiahnuť, ak tieto nebudú mať dostatok zásob. V súčasnosti má EBN cieľ naplnenia zásobníkov do 80 terawatthodín (TWh), čo je výrazne viac ako 25 TWh pridelených v minulom roku.
Sezóna plnenia zásobníkov sa začala začiatkom apríla, ale úroveň skladovania plynu je v Holandsku v súčasnosti len okolo 12 percent. Zanting zopakoval návrh spoločnosti Gasunie vytvoriť strategickú rezervu plynu pre núdzové situácie, kedy sú dodávky plynu do Holandska vážne narušené alebo prerušené na dlhšie obdobie. Spresnil, že takýto systém by bolo najlepšie zorganizovať na úrovni EÚ a zdôraznil, že rozhodnutia v tejto veci treba prijímať rýchlo, lebo sú „zložité“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
