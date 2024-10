Holandsko mení taktiku a pošle do Afriky vakcíny proti opičím kiahňam

Brusel/Amsterdam 3. októbra (TASR) - Holandská vláda mení svoj doterajší postoj ohľadom dodávok vakcín proti opičím kiahňam (mpox) a daruje 13.200 dávok vakcíny tým africkým krajinám, v ktorých sa vírus najviac šíri. Na štvrtkovú správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Správu o venovaní vakcín proti mpox potvrdila aj holandská ministerka zdravotníctva Fleur Agemaová.



Ministerka, ktorá v koaličnej vláde zastupuje krajne pravicovú Stranu slobody (PVV), bola proti tomu, aby Holandsko zo svojich zásob pomáhalo Afrike, avšak poslanci parlamentu v hlasovaní rozhodli opak.



V dôsledku toho Agemaová povolila dodávky vakcín, čo sa uskutoční prostredníctvom Európskeho úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA), ktorý už v auguste sprostredkoval pre Afriku 215.000 dávok vakcín tohto druhu.



Ministerka sa netajila zámerom ponechať doma celú zásobu 100.000 dávok vakcín proti mpox na ochranu obyvateľov Holandska, ak by to bolo potrebné v prípade, že sa vírus rozšíri aj v Európe. Uvoľnených 13.200 vakcín pre Afriku sa okrem toho blíži k dátumu spotreby. Nevyužité by stratili svoju platnosť, naopak v Afrike, dokážu pomáhať ohrozeným skupinám ľudí.



Holandsko okrem toho pošle postihnutým africkým štátom aj tri milióny eur na pomoc pri očkovaní proti mpox.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)