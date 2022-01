Ministri štvrtej holandskej vlády Rutteho zložili slávnostnú prísahu

Brusel 10. januára (TASR) - Ministri nového holandského vládneho kabinetu v pondelok v Haagu pred kráľom Viliamom-Alexandrom zložili slávnostnú prísahu a môžu sa ujať svojich povinností. Doterajší holandský premiér Mark Rutte bude na čele štvrtej po sebe idúcej vlády.



Nová koalícia zložená zo štyroch strán, ktoré tvorili aj doterajší kabinet, dospela k dohode o pokračovaní spoločného vládnutia v decembri, a to po uplynutí rekordných 271 dní od marcových parlamentných volieb.



Úradujúci premiér Mark Rutte v sobotu (8.1) doručil záverečnú správu o zostavení vlády do parlamentu a krátko na to o tom osobne informoval aj kráľa Viliama-Alexandra.



Tlačová agentúra Belga pripomenula, že nová vláda sa zaviazala k veľkým investíciám do boja proti klimatickým zmenám a pandémii koronavírusu.



Nová vláda má v pláne postaviť dve jadrové elektrárne a počas nadchádzajúcich desiatich rokov chce investovať 35 miliárd eur do projektov na zmiernenie globálneho otepľovania, ktoré je veľkou hrozbou pre Holandsko, keďže tretina územia krajiny leží pod hladinou mora.



V krátkodobom horizonte bude jednou z prvých úloh štvrtej Rutteho vlády rozhodnúť, či predĺži platnosť prísnych protipandemických opatrení v krajine, kde miera nákazy dosahuje rekordné úrovne. Platnosť súčasných opatrení skončí v piatok (15.1). Nová vlna pandémie však vykazuje každodennú vysokú mieru infekčnosti.



V novom vládnom tíme je rekordný počet žien; 14 z celkového počtu 29 ministrov a štátnych tajomníkov. Spomedzi 20 ministrov patrí 10 portfólií ženám, ktoré obsadili dokonca aj niektoré najdôležitejšie posty.



Ministerstvo financií povedie Sigrid Kaagová ako prvá žena na tomto poste. Ministerkou zahraničného obchodu a rozvojovej pomoci sa stala Liesje Schreinemacherová a ministerkou obrany Kajsa Ollongrenová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)