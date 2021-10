Holandsko: Mladíci sotili muža pod električku, zraneniam podľahol

Amsterdam 19. októbra (TASR) - Troch tínedžerov zadržali v holandskom meste Haag pre podozrenie zo zavinenia úmrtia muža, ktorého zrazila električka. Oznámila to v utorok tamojšia polícia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA.



Polícia informovala, že zadržala dvoch 15-ročných chlapcov a jedného 18-ročného muža. Identitu obete úrady nezverejnili. Holandské média však informovali, že išlo o 39-ročného muža bez miesta trvalého pobytu. Mladíci ho podľa výpovedí svedkov sotili pred idúcu električku. Muž krátko na to utŕženým zraneniam podľahol.



K incidentu došlo v pondelok približne o 20.00 h. Mladíci mali podľa svedkov oblečené tmavé svetre s nápadnými bielymi písmenami na chrbtoch. Z miesta činu utiekli a polícia po nich vyhlásila pátranie. Neskôr sa však prihlásili na polícii a boli okamžite vzatí do väzby. Polícia prípad naďalej vyšetruje.