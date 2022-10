Holandsko musí byť realistickejšie ohľadom návratov žiadateľov o azyl

Brusel/Amsterdam 25. októbra (TASR) - Politici musia byť "realistickejší" v prípade ľudí, ktorým bola zamietnutá žiadosť o azyl a musia sa vrátiť späť do krajiny pôvodu. Uviedol v utorok spravodajský server DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



DutchNews.nl. podobne ako aj denník Volkskrant upozornili, že ide o výsledky štúdie výskumného centra ministerstva spravodlivosti WODC. Štúdia potvrdila, že do svojej domovskej krajiny sa vracia len 30 až 40 percent ľudí po zamietnutí azylovej žiadosti. Zvyšok sa úradom vyhýba, alebo sa nemôžu vrátiť, pretože krajina pôvodu ich návrat zamietla.



"Mali by sme byť úprimní: úplná vymožiteľnosť práva nie je možná," povedal pre Volkskrant Arjan Leerkes, profesor špecializujúci sa na migráciu na Maastrichtskej univerzite a člen WODC.



DutchNews.nl. pripomenul, že Holandsko zlepšilo svoje vzťahy s takzvanými "bezpečnými krajinami", akými sú Maroko, Gruzínsko a Tunisko, v snahe vrátiť neúspešných žiadateľov o azyl. Minister spravodlivosti Dilan Yesilgöz návratovú politiku označil za "najvyššiu prioritu" vlády. Holandská vláda vlani potvrdila, že rokuje s Marokom o vypracovaní zmluvy o repatriáciách.



Leerkes spresnil, že dohody na národnej a európskej úrovni závisia od dobrých vzťahov s prijímajúcou krajinou. "Paradoxom je, že čím ťažšie je pre migrantov dostať sa do Európy, tým majú väčšiu snahu zostať. V tomto zmysle možno povedať, že 30-percentná návratnosť je značný úspech," opísal situáciu.



Ako dobrý príklad uviedol Nemecko, kde utečenci, ktorí nedostali azyl a nemôžu sa vrátiť do domovskej krajiny, majú nárok na rôzne rekvalifikačné programy.



"Pre Európu je typické, že na jednej strane dováža veľa pracovnej sily, no na druhej strane je vytvorený celý systém na to, ako udržať ľudí vonku. Bolo by treba tieto veci spojiť, aby boli plynulejšie," skonštatoval Leerkes.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)