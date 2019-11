Holandsko musí pomôcť s návratom detí žien, ktoré sa pridali k IS

Haag 11. novembra (TASR) - Holandsko musí "aktívne" pomáhať pri návrate detí žien, ktoré sa pridali k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii, ale samotné matky nemusia byť prijaté naspäť. V pondelok takto rozhodol holandský súd, informovala tlačová agentúra AFP.



Rozhodnutie sudcu okresného súdu v Haagu Hansa Vettera padlo po tom, čo právnici zastupujúci 23 džihádistických žien podali minulý týždeň žalobu, v ktorej žiadali Holandsko, aby ženy aj ich 56 detí vrátilo do vlasti zo zadržiavacích táborov v severnej Sýrii.



Holandská vláda dlho tvrdí, že ísť do Sýrie po holandských občanov je príliš nebezpečné.



Holandský štát "sa musí aktívne pustiť do navracania týchto detí", uviedol vo svojom rozhodnutí sudca Vetter.



"Ale tiež to znamená, že štát nemožno nútiť, aby podstupoval vážne bezpečnostné riziká," dodal sudca, ktorého citovala agentúra AP.



Zároveň "musí štát podniknúť opatrenia, pokiaľ je to možné, na ochranu týchto holandských detí, ak sa tieto deti ocitli v inej krajine", pokračoval sudca.



Vláda by podľa sudcu mala využiť všetky dostupné možnosti vrátane využitia pomoci ponúkanej Američanmi.



Deťom v táboroch na severovýchode Sýrie hrozí, že ich zabije ostreľovanie táborov alebo že ich sexuálne zneužijú. Deti už teraz trpia zlými hygienickými podmienkami, nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou a stravou, doplnil sudca.



Väčšina detí je mladšia než šesť rokov. "Tieto deti nenesú zodpovednosť za konanie svojich rodičov, nech bolo akokoľvek závažné," uviedol sudca.



"Sú obeťami konania svojich rodičov", a preto holandská vláda nemá povinnosť priviesť do vlasti aj ich matky, uviedol sudca.



"Tieto ženy vedeli, že organizácia, do ktorej vstupujú, je vinná z brutálnych a vážnych zločinov", napísal súd vo vyhlásení.



V táboroch strážených sýrskymi Kurdmi zadržiavajú 15 holandských mužov, 35 žien a 90 detí. Nachádzajú sa tam od marca, keď Kurdi vyhnali IS z jeho posledného územia.



Dve ženy, ktoré sa pridali k IS, sa minulý mesiac prihlásili na holandskom veľvyslanectve v tureckej Ankare a požiadali o konzulárnu pomoc pri návrate do Holandska. Ženy ušli z tábora al-Húl.



Holandská vláda vyhlásila, že najprv musí počkať, či ženy nebudú trestne stíhané tureckými úradmi.



Ankara v pondelok oznámila, že začala zahraničných džihádistov posielať naspäť do krajín ich pôvodu - vykázala už jedného Američana, jedného Dána a rozpracované má aj deportácie vyše 20 Európanov vrátane Francúzov a Nemcov. Jedného Nemca pošle Ankara domov ešte v pondelok, oznámilo turecké ministerstvo vnútra. Ďalších cudzincov vykáže v najbližších dňoch.



Turecko kritizovalo západné krajiny za to, že odmietajú prijať naspäť svojich občanov, ktorí odišli a pridali sa k IS v Sýrii alebo Iraku.