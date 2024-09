Holandsko na budúci rok zvýši vojenské výdavky o viac než 10 percent

Amsterdam 5. septembra (TASR) - Holandsko zvýši budúci rok svoje výdavky na obranu o viac než desať percent a investuje do nákupu tankov, stíhačiek, fregát a systémov protivzdušnej obrany. Holandská vláda to zdôvodňuje novými bezpečnostnými hrozbami. Oznámila to vo štvrtok holandská vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Holandská vláda uviedla, že výdavky na obranu sa budúci rok zvýšia o 2,4 miliardy eur a celkový ročný rozpočet na ňu tak dosiahne približne 24 miliárd eur. "Nové hrozby si vyžadujú, aby sme konali. Bezohľadná invázia Ruska na Ukrajinu ukazuje, že útok na alianciu NATO už nie je nemysliteľný," uviedol holandský minister obrany Ruben Brekelmans.



Ďalšie hrozby pre národnú bezpečnosť Holandska predstavujú aj Čína, Irán, terorizmus či kybernetické útoky, uviedol Brekelmans.



"Sme napádaní každý deň. Naše digitálne systémy, univerzity, firmy, prístavy, elektrická sieť. Neustále nás špehujú a počet takýchto útokov rastie," povedal Brekelmans.



Po rokoch úsporného prístupu k vojenskému rozpočtu tak bude Holandsko po navýšení výdavkov prvýkrát na ceste k splneniu cieľa členských krajín NATO vynakladať na obranu dve percentá HDP. To umožní holandskej armáde prvýkrát za vyše desať rokov nakúpiť nové tanky. Nakúpi aj nové stíhačky F-35, fregaty, vrtuľníky, drony, systémy protivzdušnej obrany a muníciu.



Holandsko zvyšuje svoje výdavky na obranu od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Okrem toho od začiatku invázie poskytuje pomoc aj Ukrajine a bolo jednou z prvých krajín, ktoré jej dodali stíhačky F-16.