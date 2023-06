Na rekordy s rakovinou kože reaguje Holandsko opaľovacím krémom zdarma

Amsterdam 12. júna 2023 (TASR) – Počet prípadov rakoviny kože v Holandsku dosahuje rekordné hodnoty, preto sa tamojšia vláda rozhodla poskytnúť obyvateľom toto leto možnosť využiť opaľovacie krémy zadarmo. Dávkovače budú podľa vládneho vyjadrenia k dispozícii v školách, univerzitách, parkoch, športoviskách, na festivaloch a verejne dostupných miestach po celej krajine. TASR informuje na základe článku v britskom denníku The Guardian a správy holandského telerozhlasu.



Rozsah tejto kampane možno porovnať s podobnou kampaňou z Austrálie, ktorá vyzývala ľudí, aby si natiahli tričko, natreli sa opaľovacím krémom a nasadili si na hlavu čiapku alebo klobúk (pôvodný slogan kampane znel: "Slip! Slop! Slap!"). Holandské úrady dúfajú, že na používanie opaľovacieho krému si obyvatelia zvyknú tak ako napríklad na čistenie si zubov.



Kampaň odštartovala tento víkend na festivale v meste Breda, informoval server holandského verejnoprávneho telerozhlasu NOS. Ako vysvetľuje, opaľovací krém je preukázateľne najlepšou prevenciou proti vzniku rakoviny kože, preto by si jeho používanie mali osvojiť už deti v ranom veku.



Zdravotníci zaznamenali v uplynulých dvoch desaťročiach celoeurópsky nárast počtu prípadov rakoviny kože. Spolkový štatistický úrad v Nemecku v roku 2021 uviedol, že počet prípadov rakoviny kože stúpol v porovnaní s rokom 2001 o 55 percent. Zníženie počtu prípadov rakoviny by mohlo znamenať výraznú finančnú úsporu na zdravotnej starostlivosti.



Štáty ako Nemecko, Poľsko a Francúzsko zasiahli cez víkend nezvyčajne vysoké teploty, na druhej strane sú teraz teploty v Škandinávii či Stredomorí nižšie ako zvyčajne.