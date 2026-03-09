Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Holandsko na žiadosť Francúzska vyšle do Stredozemného mora fregatu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Holandská vláda minulý týždeň uviedla, že ju Francúzsko požiadalo o poskytnutie systémov protivzdušnej obrany a fregaty na podporu lietadlovej lode Charles de Gaulle.

Autor TASR
Amsterdam 9. marca (TASR) - Holandská vláda v pondelok oznámila, že na žiadosť Francúzska vyšle fregatu do Stredozemného mora. Pomôže pri ochrane Cypru a ďalších spojencov a zabezpečí námornú dopravu ohrozenú eskaláciou konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Holandská vláda minulý týždeň uviedla, že ju Francúzsko požiadalo o poskytnutie systémov protivzdušnej obrany a fregaty na podporu lietadlovej lode Charles de Gaulle. Prezident Emmanuel Macron minulý týždeň rozhodol o jej presunutí z Baltského mora do Stredozemného mora.

Britskú vojenskú základňu Akrotiri na Cypre zasiahol minulý týždeň dron v rámci odvetných útokov Teheránu po americko-izraelských úderoch. Po tomto incidente sa viaceré európske krajiny zaviazali poslať na Cyprus protivzdušnú obranu a ďalšie vojenské prostriedky.
