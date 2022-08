Nákladiak v Holandsku zišiel z cesty a vrazil do ľudí na oslave

Amsterdam 28. augusta (TASR) – Najmenej dve osoby prišli o život a viaceré ďalšie utrpeli zranenia v sobotu večer v juhoholandskej obci Nieuw Beijerland, keď do skupiny ľudí na pouličnej oslave vrazilo nákladné auto. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na hovorkyňu tamojšej polície.



K incidentu došlo približne 30 kilometrov južne od mesta Rotterdam okolo 19.00 h. "V istom okamihu vozidlo zišlo z cesty a vrazilo do (ľudí na) párty," uviedla pre lokálnu stanicu NOS Rijnmond hovorkyňa polície Elianne Mastwijková.



Ako doplnila, presný počet obetí zatiaľ známy nie je, nakoľko vozidlo dosiaľ nebolo odstránené z miesta nehody. Rotterdamská polícia na Twitteri spresnila, že viaceré zranené osoby - vrátane ťažko zranených - boli prevezené do nemocnice.



Vodič podľa NOS zranený nebol a polícia ho zadržala. Polícia vyšetruje, prečo auto zišlo z cesty a začalo sa rútiť smerom po hrádzi. Na fotografiách, ktoré zverejnili miestne médiá, je vidieť havarované nákladné vozidlo španielskej transportnej spoločnosti El Mosca na spodku malej hrádze, ktoré skončilo uprostred piknikových stolov na susedskej oslave, kde ľudia grilovali.



K nehode došlo deň po tom, čo v centre Bruselu dodávka narazila do terasy kaviarne a zranila šesť ľudí, pripomína agentúra AFP.