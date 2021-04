Holandsko napriek vysokej incidencii otvára obchody a terasy podnikov

Amsterdam 28. apríla (TASR) - Holandsko v stredu po štyroch mesiacoch tvrdého lockdownu súvisiaceho s pandémiou nového typu koronavírusu otvára aj napriek stále vysokému počtu nakazených obchody a terasy reštaurácií a ruší i zákaz nočného vychádzania. Informovala o tom agentúra DPA.



Kaviarne a pohostinstvá budú nateraz otvorené v čase 12.00-18.00 h a ľudia budú môcť okrem členov vlastnej domácnosti privítať na návšteve aj ďalšie dve osoby.



O prvom otvorení krajiny rozhodla vláda premiéra Marka Rutteho navzdory varovaniam odborníkov radiacich vláde v boji s pandémiou. Okrem vysokému počtu infikovaných je naďalej situácia vážna aj v nemocniciach. Momentálne evidujú v krajine na 100.000 obyvateľov za sedem dní 220 nakazených.



Vláda však počíta s tým, že počet infikovaných rýchlo klesne po zaočkovaní. V Holandsku dostalo aspoň jednu dávku vakcíny približne päť miliónov občanov, čo predstavuje takmer 30 percent z dospelého obyvateľstva.



V Holandsku zaviedli lockdown v polovici decembra. Prvýkrát od druhej svetovej vojny bol v januári zavedený aj zákaz nočného vychádzania, čo vo viacerých holandských mestách vyústilo do nepokojov a potýčok s políciou.



Holandskí lekári ešte minulý týždeň varovali pred núdzovým stavom v preplnených nemocniciach. Ten by totiž znamenal, že by sa muselo rozhodovať o tom, ktorým pacientom ešte bude poskytnutá starostlivosť. Pritom už teraz sa množstvo operácií odkladá, keďže nemocničné lôžka sú obsadené covidovými pacientmi.