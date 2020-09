Holandsko nemá dosť darcov krvi, ktorí prekonali koronavírus

Brusel/Amsterdam (TASR) - Holandská celonárodná krvná banka Sanquin zatiaľ nedokázala zhromaždiť dostatok krvnej plazmy od darcov krvi, ktorí prekonali nový typ koronavírusu, aby mohla vyrobiť potenciálny liek na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Krvná banka oznámila, že potrebuje okolo 16.000 darcov krvi v snahe zhromaždiť 30 ton krvnej plazmy obsahujúcej protilátky proti novému druhu koronavírusu.



Doteraz sa krvnej banke podarilo získať 20.000 odberov a zhromaždiť 8000 až 9000 kilogramov krvnej plazmy, pričom nie všetky odobraté vzorky krvi musia byť vhodné na testovanie. Predstavitelia Sanquin spresnili, že objem protilátok v niektorých vzorkách je extrémne nízky alebo protilátky úplne zmizli.



"Na výrobu lieku potrebujeme krvnú plazmu s vysokou koncentráciou protilátok a očakávali sme, že objem protilátok zostane vysoký po dlhší čas," uviedol pre médiá holandský mikrobiológ Hans Zaaijer, ktorý spolupracuje so spoločnosťou Sanquin.



Holandské ministerstvo zdravotníctva vložilo do tohto projektu 10 miliónov eur. Cieľom je poskytnúť plazmu zraniteľným pacientom, ktorým práve diagnostikovali prítomnosť vírusu Sars-Cov-2, aby bolo možné zistili, či zmierňuje príznaky ochorenia. V hre je aj možnosť podávať nový liek obyvateľom domovov dôchodcov, ak sa v nich zjaví ohnisko nákazy. Krvná plazma s dostatočnou koncentráciou protilátok môže byť užitočná aj pre ľudí so zle fungujúcim imunitným systémom, napríklad pacienti s chorými obličkami, a osobám, ktoré podstúpili chemoterapiu, pretože ich telá nie sú schopné vytvárať protilátky.