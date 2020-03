Holandsko neprevezme žiadne zo sýrskych detí z Grécka

Brusel/Amsterdam 9. marca (TASR) - Holandská vláda nemá v úmysle priviesť do krajiny deti sýrskych utečencov, ktoré v súčasnosti žijú v gréckych táboroch. Vláda a parlament nepočúvajú výzvy proutečeneckých skupín a aktivistov, uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Podľa tohto zdroja holandský premiér Mark Rutte už minulý týždeň v piatok (6.3) naznačil, že jeho vláda je pripravená prispieť k iniciatívam na zlepšenie situácie v utečeneckých táboroch na území Grécka, čo je aj iniciatíva, ktorú v súčasnosti presadzuje Európska únia.



Ani holandský parlament nemá pochopenie pre výzvy proutečeneckých skupín, keď poslanci štyroch koaličných strán s podporou ultrapravicových a kresťanských strán hlasovali proti návrhu, ktorým by sa Holandsko zaviazalo prijať niektoré z detí z radov utečencov, ktoré sú bez sprievodu dospelých.



Viaceré občianske skupiny podporujúce utečencov vyzvali miestne orgány, aby "preukázali štedrosť" a doviezli z Grécka do Holandska okolo 500 detí sýrskych utečencov, ktoré zostali bez rodičov a v súčasnosti žijú v hrozných podmienkach. Aktivisti tvrdia, že maloletým utečencom je odopieraná pitná voda, jedlo, vzdelanie, lekárska starostlivosť a nemajú strechu nad hlavou.



Prvé holandské mesto, ktoré vyhlásilo, že prijme okolo 25 sýrskych detí, bol Leiden. "Hovoríme o deťoch, ktorých rodičia zomreli alebo sú nezvestní a ktoré žijú na ostrove Lesbos v hrozných podmienkach," uviedol starosta mesta Henri Lenferink pre verejnoprávnu televíziu NOS. A dodal, že Leiden bol vždy mestom utečencov. "Som presvedčený, že sa o tieto deti dokážeme správne postarať," odkázal Lenferink.



Grécka vláda ešte vlani v októbri požiadala ostatné členské krajiny EÚ, aby jej pomohli a prevzali z gréckych táborov pre utečencov 2500 detí a mladistvých.