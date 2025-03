Holandsko nesúhlasí s plánom EÚ na zývšenie výdavkov na obranu

Amsterdam 12. marca (TASR) - Poslanci dolnej komory holandského parlamentu zamietli v utorok večer tesnou väčšinou plán Európskej komisie na posilnenie obranného priemyslu eurobloku. TASR o tom píše podľa stredajšej správy agentúry DPA a holandských médií.



Lídri členských krajín EÚ vrátane holandského premiéra Dicka Schoofa súhlasili minulý týždeň na mimoriadnom summite v Bruseli s posilnením obrany v súlade s návrhmi, ktoré predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pod označením Rearm Europe. Tento plán počíta s celkovou mobilizáciou vo výške takmer 800 miliárd eur a zároveň s novým nástrojom EÚ na poskytovanie pôžičiek členským štátom z rozpočtu EÚ až do výšky 150 miliárd eur či s uvoľnením fiškálnych pravidiel, aby štáty mohli míňať oveľa viac.



Proti nemu sa však v holandskom parlamente hlasovali traja zo štyroch koaličných partnerov vrátane najpočetnejšej Strany slobody (PVV) vedenej krajne pravicovým populistom Geertom Wildersom, píše DPA. Konkrétne pomerom hlasov 73 ku 71 zahlasovali za uznesenie, ktorým vyjadrili nespokojnosť s programom Rearm Europe v jeho súčasnej podobe, a Amsterdam vyzvali, aby jeho podporu stiahol, uvádza holandský portál NL Times. Schoof sa tak podľa Euobservera dostal do trápnej situácie, nakoľko návrh v Bruseli odobril.



Tri koaličné strany kritizovali najmä potenciálne financovanie plánu prostredníctvom zvýšenia štátneho dlhu. Proti Rearm Europe sa rázne stavia aj samotný Wilders, ktorý vyhlásil, že premiér Schoof by mal teraz svoju podporu plánu stiahnuť aj v Bruseli. "Takto by to malo fungovať v demokracii," povedal.



Otázka obrany a zbrojenia ešte viac rozdeľuje už aj tak pomerne nestabilnú holandskú pravicovú vládu. Plán Rearm Europe v rámci koalície podporuje len pravicovo-liberálna Ľudová strana slobody a demokracie (VVD), ktorú v minulosti viedol bývalý holanský premiér a súčasný generálny tajomník NATO Mark Rutte. Podľa poslancov VVD by bolo "nezodpovedné", keby Holandsko teraz svoju podporu na úrovni EÚ stiahlo.