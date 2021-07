Novinár, ktorého postrelili na ulici v Amsterdame, je vo vážnom stave

Mark Rutte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo

Amsterdam 7. júla (TASR) - V holandskom hlavnom meste Amsterdam v utorok postrelili a vážne zranili známeho holandského investigatívneho novinára Petera R. de Vriesa. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu, podľa ktorej reportéra previezli do nemocnice.Podľa médií de Vriesa postrelil neznámy človek na ulici v centre Amsterdamu okolo 19.30 h SELČ, keď opustil televízne štúdio v okolí rušného námestia Leidseplein. Očití svedkovia počuli päť výstrelov a podľa nich bol novinár zasiahnutý do hlavy, informovala verejnoprávna televízna stanica NOS.Novinár momentálne bojuje v nemocnici o život. Uviedla to starostka hlavného mesta Femke Halsemaová, ktorú citovala agentúra AP. Podľa miestnej polície bol reportér zasiahnutý do hlavy, píše agentúra DPA.Holandský minister financií Wopke Hoekstra uviedol, že utorňajším útokom bol "" a ide podľa neho o ""." povedala Halsemaová.Šéf holandskej polície Frank Paauw uviedol, že zadržali troch podozrivých "". Motív útoku nebol bezprostredne známy.Holandský premiér Mark Rutte označil útok v Amsterdame za "". "" uviedol.De Vries (64) je známy svojimi investigatívnymi reportážami o holandskom kriminálnom podsvetí. V roku 2008 získal medzinárodnú televíznu cenu Emmy za televíznu šou o americkej tínedžerke Natalee Hollowayovej, ktorá zmizla v roku 2005 na dovolenke na karibskom ostrove Aruba.Novinár v súčasnosti pôsobí ako dôverník kľúčového svedka v súdnom procese s údajným vodcom zločineckého gangu. V roku 2019 zastrelili právnika, ktorý zastupoval svedka v zmienenom súdnom procese.