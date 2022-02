V Holandsku umožnili i rodinným lekárom predpisovať tabletky na potrat

Brusel/Amsterdam 9. februára (TASR) - Rodinní lekári v Holandsku by mohli dostať povolenie predpisovať tabletky na vyvolanie potratu priamo svojim klientom, ak parlament schváli návrh zákona, ktorý predložili stredoľavé subjekty Strana práce (PvdA) a Strana zelených (GroenLinks). Uviedol to v stredu spravodajský server DutchNews.nl.



Zmena navrhovaná týmito poslancami má znížiť časovú hranicu pre ženy, ktoré chcú ukončiť nechcené tehotenstvo. Návrh zákona podporujú aj liberálne strany vládnej koalície Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) a D66. Očakáva sa, že väčšina poslancov parlamentu uvedenú právnu normu podporí.



DutchNews.nl. však upozornil, že Národná spoločnosť lekárov špecializujúcich sa na interrupcie (NGvA) sa k tomuto plánu stavia dosť skepticky, pretože existuje riziko, že niektorí rodinní lekári sa pre výhrady svedomia alebo z iných dôvodov môžu pokúsiť zasahovať do želaní svojich pacientok.



"Pre nás je dôležité, aby kvalita bola na prvom mieste i vtedy, keď rodinní lekári budú môcť ponúkať túto pomoc. Jednou z našich obáv však je, že ako bude žena vedieť, či je jej rodinný lekár skutočne ochotný podporiť potrat? My máme neutrálny prístup, pretože je to naša každodenná práca, ale, žiaľ, v našej praxi vidíme, že rodinní lekári tento proces niekedy zdržujú alebo narúšajú," opísala situáciu predsedníčka NGvA Monique Opheijová.



V súčasnosti každá žena, ktorá požiada o liek na prerušenie tehotenstva v prvých deviatich týždňoch gravidity, musí ísť na interrupčnú kliniku. Každý rok sa v Holandsku uskutoční približne 30.000 interrupcií, pričom v 31 percent prípadov sa užívajú tabletky na vyvolanie potratu.



spravodajca TASR Jaromír Novak