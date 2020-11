Holandsko objednalo vyše deväť miliónov antigénových testov z USA

Brusel/Amsterdam 2. novembra (TASR) - Holandská vláda si objednala od firmy BD so sídlom v Spojených štátoch dodatočných osem miliónov antigénových rýchlotestov na prítomnosť nového druhu koronavírusu. Dôvodom je snaha úradov skrátiť čakanie na výsledky testovania, uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Antigénové testy vyrobené spoločnosťou BD podľa DutchNews.nl dokážu vírus SARS-CoV-2 zistiť už za 15 minút. Holandské ministerstvom zdravotníctva ich schválilo pred dvoma týždňami.



Nové rýchlotesty sa budú sa používať popri PCR testoch, ktoré majú na starosti lokálne zdravotnícke úrady. Prvá dodávka 1,2 milióna rýchlotestov má do Holandska doraziť koncom novembra.



Podľa DutchNews.nl ide o jeden z mnohých rýchlotestov na nový typ koronavírusu, ktoré boli vyvinuté v posledných mesiacoch a ktorý už v auguste schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA).



Holandský výskumný ústav TNO nedávno oznámil, že vyvinul rýchlotest s 99-percentnou presnosťou identifikácie vírusu SARS-CoV-2, čo je rovnaká úroveň akú dosahujú "pomalšie" PCR testy. Takzvaný LAMP test funguje na molekulárnej úrovni a poskytne výsledok v priebehu 45 minút až jednej hodiny. Za vývojom tohto testu, ktorý už bol vyskúšaný na vzorke 1800 ľudí, stojí spoločnosť Breathomix so sídlom v Leidene.



Lokálne zdravotnícke orgány sú v súčasnosti schopné vykonať do 50.000 testov denne, do konca novembra chcú zvýšiť svoju dennú kapacitu na 90.000 testov, aby nikto nemusel čakať na testovanie dlhšie ako 24 hodín.



Spravodajca TASR Jaromír Novak