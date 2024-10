Holandsko obmedzí povolenia na pobyt pre azylantov

Amsterdam 25. októbra (TASR) - Holandsko skráti platnosť povolení na pobyt pre žiadateľov o azyl na maximálne tri roky. Budúci mesiac zároveň zavedie hraničné kontroly v rámci širšieho obmedzenia migrácie, uviedol v piatok holandský premiér Dick Schoof. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Okrem zrušenia časovo neobmedzených povolení na pobyt pre zaregistrovaných žiadateľov o azyl vláda zruší aj ich zvýhodnené bývanie. Namiesto toho im ponúkne základné spoločné ubytovanie, ktoré obmedzí aj zlučovanie rodín.



Po uplynutí trojročnej lehoty sa povolenia prehodnotia, aby sa rozhodlo, či ich zrušia alebo predĺžia. Podľa Schoofa sa rozšíria aj záchytné centrá pre odmietnutých či neregistrovaných žiadateľov o azyl, aby sa tak urýchlil ich návrat do domovskej krajiny.



Po vzore Nemecka Holandsko koncom novembra zavedie i hraničné kontroly zamerané na boj proti nelegálnej migrácii. Premiér priznal, že v súčasnosti nedokáže vyhodnotiť, aké následky prinesú opatrenia, no zároveň zdôraznil ich nevyhnutnosť. "Uvidíme, čo to ovplyvní, to sa nedá vyjadriť číslami. Avšak tento balík bezpochyby ovplyvní počet ľudí, ktorí do Holandska prídu, ako aj počet tých, ktorí odídu," povedal novinárom.



Holandské združenie mestských rád v piatok tieto plány skritizovalo a uviedlo, že sú ťažko realizovateľné a mohli by priniesť chaos, píše Reuters.



Balík opatrení na obmedzenie migrácie predložila vláda vedená krajne pravicovou Stranou slobody (PVV) Geerta Wildersa. Sľuby Wildersa o tvrdom postoji k azylovej politike mu priniesli víťazstvo vo voľbách v novembri minulého roka, hoci počet žiadostí o azyl na obyvateľa v Holandsku nie je vyšší ako priemer EÚ. Po rokoch rozpočtových škrtov má však jediné centrum pre žiadateľov o azyl v krajine problémy zvládnuť prílev migrantov.