Holandsko obmedzilo spravodajskú spoluprácu s USA
Holandsko je jedným z najbližších spojencov Spojených štátov, obe krajiny v oblasti spravodajských informácií spolupracujú už desaťročia.
Autor TASR
Amsterdam 21. októbra (TASR) - Holandsko obmedzilo spravodajskú spoluprácu so Spojenými štátmi. Dôvodom sú obavy, že americká administratíva by ju mohla využiť na porušovanie ľudských práv alebo na pomoc Rusku. V spoločnom rozhovore pre denník de Volkskran to povedali riaditelia holandskej Všeobecnej spravodajskej a bezpečnostnej služby (AIVD) Erik Akerboom a Vojenskej spravodajskej a bezpečnostnej služby (MIVD) Peter Reesink, píše TASR s odvolaním sa na denník Financial Times (FT).
Obaja uviedli, že vzhľadom na „politizáciu našich spravodajských informácií“ sa stali opatrnejšími v tom, aké informácie si s USA vymieňajú. Denník FT to označil za najúprimnejšie priznanie zahraničnej spravodajskej služby o dôsledkoch zasahovania amerického prezidenta Donalda Trumpa do spravodajských záležitostí.
Akerboom a Reesink v rozhovore zverejnenom cez víkend okrem iného vyjadrili poľutovanie nad tým, že Trump v apríli odvolal Timothyho Haugha z funkcie šéfa americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).
„Nemôžem sa vyjadriť k tomu, ako tento vzťah vyzerá teraz v porovnaní s minulosťou. Ale je pravda, že sme sa tak rozhodli a niekedy už niektoré veci neposkytujeme,“ povedal Reesink na margo spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti spravodajskej činnosti.
Šéfovia civilnej a vojenskej tajnej služby naznačili, že obmedzenie spolupráce sa vzťahuje na informácie týkajúce sa Ruska, ktoré už viac než 3,5 roka vedie vojnu proti Ukrajine.
Postoj Trumpa k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa v priebehu tohto roka niekoľkokrát zmenil, poznamenal denník FT, ktorý prišiel s informáciou, že Trump v piatok naliehal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby pristúpil na ruské podmienky ukončenia vojny.
Na otázku o tom, ako ich úrady konajú, keď je neisté, ako budú informácie o Rusku použité, Reesink odpovedal, že to jednoducho zvažujú. „Niekedy je potrebné premýšľať nad každým prípadom individuálne: môžem túto informáciu poskytnúť, alebo nie?“ doplnil ho Akerboom. Napriek tomu zdôraznili, že vzťahy s USA sú na „dobrej“ úrovni. „To však nemení nič na skutočnosti, že túto spoluprácu pravidelne vyhodnocujeme,“ dodal Reesink.
Holandsko je jedným z najbližších spojencov Spojených štátov, obe krajiny v oblasti spravodajských informácií spolupracujú už desaťročia. Holandskí špióni podľa FT napríklad pomáhali sabotovať iránsky jadrový program, okrem iného aj tým, že v roku 2010 využili iránskeho inžiniera na zavedenie počítačového vírusu Stuxnet do iránskych systémov.
Holandsko je jedným z najbližších spojencov Spojených štátov, obe krajiny v oblasti spravodajských informácií spolupracujú už desaťročia. Holandskí špióni podľa FT napríklad pomáhali sabotovať iránsky jadrový program, okrem iného aj tým, že v roku 2010 využili iránskeho inžiniera na zavedenie počítačového vírusu Stuxnet do iránskych systémov.