Pulatov popiera akúkoľvek účasť na zostrelení letu MH17

Amsterdam 28. septembra (TASR) - Jeden zo štvorice obžalovaných v prípade zostrelenia lietadla linky MH17 spoločnosti Malaysia Airlines, ku ktorému došlo v roku 2014 nad východnou Ukrajinou, popiera akúkoľvek účasť na tomto čine a osobne chce súdu vysvetliť svoju verziu udalostí. Uviedla to v pondelok jeho právna zástupkyňa, píše agentúra AP.



"Náš klient nám povedal, že sa nezúčastnil na ničom, čo by súviselo so zabezpečovaním prevádzky raketového systému BUK vrátane vydania rozkazu vystreliť raketu na lietadlo malajzijských aerolínií," uviedla Sabine ten Doesschateová, ktorá je jedným z obhajcov obžalovaného Olega Pulatova.



Zároveň dodala, že Pulatov "nevie, ako a prečo došlo k pádu lietadla". Je si však istý, že nepozoroval žiadnu raketu vystrelenú zo systému BUK a že on ani osoby pod jeho velením sa na ničom takom v inkriminovanom čase nepodieľali.



Podľa Doesschateovej sa Pulatov plánuje obrátiť na súd osobne. Jeho tím obhajcov mu však odporučil necestovať do Holandska. Mohlo by to totiž viesť k jeho zatknutiu a uväzneniu vo vyšetrovacej väzbe.



"Spoločne s naším klientom sa pokúsime stanoviť čas a spôsob, akým bude svoj príbeh môcť vyrozprávať," uviedla.



Doesschateová súdu oznámila, že Pulatovovi právnici predložia písomne nové žiadosti o vyšetrovanie, ktorými sa súd bude môcť zaoberať v novembri.



Vyšetrovatelia tvrdia, že raketový systém BUK, použitý na zostrelenie malajzijského boeingu, pochádzal z ruskej vojenskej základne nachádzajúcej sa hneď za hranicou Ukrajiny a že proruské separatistické sily na východe Ukrajiny boli pred útokom na lietadlo zo 17. júla 2014 v častom kontakte s predstaviteľmi vlády v Moskve.



Moskva však akýkoľvek podiel viny na zostrelení malajzijského lietadla odmieta.



Lietadlo linky MH17 smerovalo z holandského Amsterdamu do malajzijského Kuala Lumpuru, keď ho nad východnou Ukrajinou zostrelila raketa vypálená z územia obsadeného promoskovskými povstalcami, ktorí viedli boje proti ukrajinskej armáde. Zahynulo všetkých 298 ľudí na palube; väčšinu obetí tvorili Holanďania.



Všetci podozriví zastávali v roku 2014 vysoké funkcie v proruských milíciách na východe Ukrajiny, uviedla prokuratúra. Obžalovaní čelia predbežným obvineniam z vrážd a zo zapríčinenia pádu lietadla.