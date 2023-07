Ochranári sa obávajú škôd po požiari lode pri holandskom pobreží

Amsterdam 26. júla (TASR) - Environmentálne organizácie a obyvatelia okolitých ostrovov sa obávajú možných škôd na životnom prostredí po prípadnom potopení nákladnej lode, ktorú v stredu pri holandskom pobreží zasiahol požiar. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Mohlo by to znamenať environmentálne nešťastie pre Severné more a (jeho pobrežnú časť) Waddenzee," uviedol hovorca organizácie na ochranu životného prostredia Stichting de Noordzee. Znepokojenie vyvoláva palivo lode a takmer 3000 prevážaných automobilov.



"Najhoršie by bolo, keby sa loď potopila a do mora by sa nekontrolovateľne vyliali škodlivé látky," povedal starosta nemeckého ostrova Borkum Jürgen Akkermann. Ostrov sa podľa slov starostu nachádza len 50 kilometrov od miesta havárie pri holandskom ostrove Ameland.



Starosta Amelandu Leo Pieter Stoel uviedol, že odpad z lode znečisťuje Waddenzee a pobrežie okolitých ostrovov.



Na lodi Fremantle Highway v stredu po polnoci vypukol požiar. O život prišiel jeden člen posádky a 16 utrpelo zranenia. Nákladná loď preváža takmer 3000 automobilov. Záchranári sa usilujú zahasiť požiar a stabilizovať loď.