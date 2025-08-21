< sekcia Zahraničie
Holandsko od decembra nasadí v Poľsku dva systémy Patriot
Holandsko už v stredu uviedlo, že systémy Patriot budú v Poľsku rozmiestnené od 1. decembra do 1. júna budúceho roka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Amsterdam 21. augusta (TASR) - Holandsko od decembra nasadí v Poľsku dva zo svojich troch systémov protivzdušnej obrany Patriot, protidronové systémy a asi 300 vojakov, aby chránili centrum vojenskej pomoci určenej Ukrajine, oznámilo vo štvrtok poľské ministerstvo obrany.
Ukrajinský denník Kyiv Post poznamenal, že Holandsko si tak doma ponechá iba jeden systém Patriot, píše TASR.
Holandsko už v stredu uviedlo, že systémy Patriot budú v Poľsku rozmiestnené od 1. decembra do 1. júna budúceho roka. Toto rozhodnutie vo štvrtok privítal poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
„Vzhľadom na súčasné udalosti na Ukrajine, pretrvávajúci konflikt a úlohu Poľska pri logistickom zabezpečení transferu na Ukrajinu Holandsko deklarovalo svoju podporu pre systémy zabezpečujúce náš vzdušný priestor a systémy protivzdušnej obrany,“ povedal na tlačovej konferencii Kosiniak-Kamysz.
Oznámenie Amsterdamu prišlo po tom, čo sa na východe Poľska v noci na stredu zrútil vojenský dron, ktorý priletel zrejme z bieloruského smeru. Stroj, ktorý dopadol na pole, spálil úrodu a rozbil okná na niekoľkých domoch, obsahoval podľa zdrojov agentúry PAP len malé množstvo výbušniny a jeho úlohou bolo zamerať na seba prostriedky protivzdušnej obrany, aby odvrátil ich pozornosť od útočných dronov.
K incidentu došlo v kontexte prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajinu, počas ktorej sa už niekoľkokrát stalo, že sa do poľského vzdušného priestoru zrejme nedopatrením dostali bezpilotné lietadlá, ktoré Moskva používa pri útokoch proti susednej krajine.
Ukrajinský denník Kyiv Post poznamenal, že Holandsko si tak doma ponechá iba jeden systém Patriot, píše TASR.
Holandsko už v stredu uviedlo, že systémy Patriot budú v Poľsku rozmiestnené od 1. decembra do 1. júna budúceho roka. Toto rozhodnutie vo štvrtok privítal poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
„Vzhľadom na súčasné udalosti na Ukrajine, pretrvávajúci konflikt a úlohu Poľska pri logistickom zabezpečení transferu na Ukrajinu Holandsko deklarovalo svoju podporu pre systémy zabezpečujúce náš vzdušný priestor a systémy protivzdušnej obrany,“ povedal na tlačovej konferencii Kosiniak-Kamysz.
Oznámenie Amsterdamu prišlo po tom, čo sa na východe Poľska v noci na stredu zrútil vojenský dron, ktorý priletel zrejme z bieloruského smeru. Stroj, ktorý dopadol na pole, spálil úrodu a rozbil okná na niekoľkých domoch, obsahoval podľa zdrojov agentúry PAP len malé množstvo výbušniny a jeho úlohou bolo zamerať na seba prostriedky protivzdušnej obrany, aby odvrátil ich pozornosť od útočných dronov.
K incidentu došlo v kontexte prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajinu, počas ktorej sa už niekoľkokrát stalo, že sa do poľského vzdušného priestoru zrejme nedopatrením dostali bezpilotné lietadlá, ktoré Moskva používa pri útokoch proti susednej krajine.