Holandsko od konca apríla uvoľní reštrikcie a zruší zákaz vychádzania

Haag 20. apríla (TASR) – Holandsko uvoľní od 28. apríla protipandemické opatrenia a zruší nočný zákaz vychádzania zavedený v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu. Oznámil to v utorok holandský premiér Mark Rutte.



„Sme samozrejme radi, že je to opäť možné, pretože spoločnosť túži po väčšej slobode," na tlačovej konferencii povedal Rutte, ktorého citovala agentúra AFP.



Kaviarne a pohostinstvá budú môcť podľa Rutteho servírovať nápoje a občerstvenie ľuďom medzi 12.00 a 18.00 h na vonkajších terasách s maximálnou kapacitou 50 osôb. Ľuďom bude tiež povolené mať doma dvoch hostí denne, namiesto súčasného limitu jednej osoby. Otvoria sa tiež obchody.



Rutte dodal, že ide o veľmi opatrný krok, keďže nových prípadov je stále veľa. Podľa premiéra je napriek tomu prognóza ďalšieho vývoja epidémie v krajine mierne optimistická. Úrady sa v súčasnosti pokúšajú zintenzívniť tempo očkovania.



V Holandsku zaviedli lockdown v polovici decembra. Prvýkrát od druhej svetovej vojny bol v januári zavedený aj zákaz nočného vychádzania, čo vyústilo do nepokojov a potýčok s políciou vo viacerých holandských mestách. Počet infikovaných v krajine je stále vysoký a nemocnice i jednotky intenzívnej starostlivosti sú preťažené.



Holandsko od začiatku pandémie podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa zaznamenalo viac ako 1,4 milióna prípadov nákazy a vyše 17.000 úmrtí.