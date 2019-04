Holandsko odložilo platnosť zákona zakazujúceho zahalenú tvár

Takzvaný "zákaz buriek" (šaty, ktoré moslimským ženám zahaľujú tvár) sa bude uplatňovať na školách a univerzitách, ako aj v nemocniciach, vládnych budovách a prostriedkoch verejnej dopravy.

Brusel/Amsterdam 1. apríla (TASR) - Zákaz nosenia odevu zahaľujúceho tvár na verejných priestranstvách bol v Holandsku odložený o mesiac. Príslušný zákon nadobudne účinnosť až 1. augusta. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl s odkazom na slová vicepremiérky a ministerky vnútra Kajsy Ollongrenovej.



Takzvaný "zákaz buriek" (šaty, ktoré moslimským ženám zahaľujú tvár) sa bude uplatňovať na školách a univerzitách, ako aj v nemocniciach, vládnych budovách a prostriedkoch verejnej dopravy. Každá osoba, ktorá bude mať v uvedených priestoroch zahalenú tvár, bude požiadaná, aby si ju odhalila. Inak môže čeliť finančnej pokute vo výške 400 eur.



Ollongrenová spresnila, že odklad implementácie zákona o zahaľovaní tváre je odpoveďou na reakcie zo strany škôl a univerzít, ktoré uviedli, že by bolo ťažké zmeniť doterajšie postupy počas prebiehajúceho školského roka. Zákaz teda začne platiť až po letných prázdninách.



Holandský Senát schválil príslušný zákon vlani v júli po viac ako desaťročí politických hádok a vytrvalej kampani ultrapravicových strán, najmä protimoslimsky a protiimigračne zameranej Strany slobody (PVV), za obmedzenie islamských kultúrnych vplyvov v krajine.



Zákaz nosenia odevov zahaľujúcich tvár bol v roku 2010 zahrnutý do koaličnej dohody ako súčasť podpory PVV na čele s Geertom Wildersom pre menšinovú liberálno-kresťanskú vládnu koalíciu. Táto vláda sa však v máji 2012 rozpadla a Wilders ju opustil ešte pred tým, ako ním požadované opatrenie mohlo stať zákonom.



Štátna rada, poradný orgán holandskej vlády, návrh "protiburkového zákona" kritizovala a upozornila, že jeho nevyhnutnosť a užitočnosť neboli dokázané. Zároveň varovala, že tento zákon bude porušovať ústavné právo na slobodu náboženského vyznania v Holandsku.



Zahaľovanie tváre na verejnosti je zákonom zakázané vo viacerých členských krajinách EÚ - v Belgicku (od roku 2011), Bulharsku (2016), Dánsku (2018), Francúzsku (2011), Rakúsku (2017) a čiastočne aj v Nemecku (2017) a Taliansku (2004).